Murcia ante las inundaciones: ¿Está preparada la Región con un plan real?

La Región de Murcia no deja de tener malas experiencias cuando se producen episodios fuertes de lluvias. La Comunidad, acostumbrada a ser, junto con Almería, la Comunidad Autónoma que más sol recibe, cuando se producen precipitaciones importantes, los problemas emergen.

Uno de los dos casos más recientes fue el de la dana Alice. En el que su amenaza, que se tiñó de alerta roja por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), obligó a cerrar centros sociales y suspender las clases en colegios y universidades, mientras se activaban servicios de emergencia y se restringían desplazamientos por riesgo de inundaciones.

La Opinión

El episodio más próximo se produjo este fin de semana, 13 y 14 de diciembre, en el que las fuertes lluvias obligaron en diferentes lugares de la Región a cortar sus calles y a suspender las clases. Este último es el caso de Los Alcázares, una zona históricamente dañada por las lluvias que este lunes se ha visto obligada a suspender la actividad lectiva.

Para hacer frente a estas situaciones de riesgo por inundación, la Región cuenta desde hace años con el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones o Inunmur. Pero, ¿cuál es su objetivo, que buscar establecer y que pretende coordinar?

El plan ante inundación de la Región de Murcia

La ideas principales del plan tiene que ver con identificar zonas de riesgo, establecer sistemas de alerta y coordinar recursos para actuar rápido ante cualquier emergencia, protegiendo vidas y bienes.

Según aseguraron el consejero de Emergencias, Marcos Ortuño, y la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, tras el Consejo de Gobierno sobre los trabajos de la dana, que las medidas del plan "demostraron su eficacia". Además, especificaron que "gracias a infraestructuras autonómicas como los tanques de tormenta, se evitaron vertidos equivalentes a 55 piscinas olímpicas, protegiendo al Mar Menor y reduciendo los daños agrícolas a 1,5 millones de euros en 700 hectáreas".

La Opinión

13 millones en diques y zonas de control de agua

El Gobierno regional autorizó este mes obras de protección frente a inundaciones en la rambla de Cobatillas y San Javier, con una inversión de 13,1 millones de euros.

Las actuaciones incluyen:

8 diques de laminación en barrancos y ramblas para regular el agua.

Una zona de almacenamiento controlado (ZAC) que reduce caudales líquidos y sólidos.

Restauración ambiental, transformando cultivos en bosque para amortiguar avenidas y proteger ecosistemas.

Estas infraestructuras forman parte del Plan Director frente a inundaciones de la cuenca del Mar Menor, elaborado tras la dana de 2019, y buscan proteger núcleos urbanos y ecosistemas frente a lluvias torrenciales.

770 millones de euros en planes estatales: avances y retrasos

El Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones 2022-2027, de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), contempla inversiones de más de 770 millones de euros, incluyendo proyectos en la rambla de Béjar, conexión Béjar-Biznaga, presa de Tabala, ramblas de Molina, interceptor de pluviales de Murcia y canalización de escorrentías en Los Alcázares.

Tensiones políticas sobre su ejecución

El PSRM asegura que el Gobierno regional del PP está "retrasando irresponsablemente" la tramitación de proyectos, exigiendo informes adicionales y ralentizando obras clave como la presa de Béjar y el corredor de Biznaga.

Por su parte, el Gobierno regional defiende que las infraestructuras no están paralizadas por la Comunidad Autónoma, y acusa al Ejecutivo central de ejecutar solo el 15% del plan de actuaciones prioritarias, con retrasos en "proyectos estrella" como el cinturón verde del Mar Menor y la restauración de instalaciones mineras.