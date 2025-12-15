La nueva playa de vías de Murcia Mercancías absorberá el tráfico ferroviario de la línea Cartagena-Chinchilla

Adif Alta Velocidad anunció este lunes que ha culminado el montaje de la nueva playa de vías del centro logístico de Murcia Mercancías, "avanzando así en la nueva configuración del esquema de explotación ferroviaria desde la capital de la Región hacia el sur y el centro de la península".

Se trata de "un nuevo hito", sostienen fuentes de Adif, ya que es la "última gran intervención" en infraestructura y vía entre Murcia del Carmen y Murcia Mercancías.

La playa de vías está siendo objeto en este punto de una renovación de gran calado con la finalidad, en primer lugar, de absorber las circulaciones ferroviarias de viajeros y mercancías de la línea Chinchilla-Cartagenauna vez se restablezca el servicio, coincidiendo con la entrada en funcionamiento de la primera fase de la nueva estación de Murcia del Carmen y del corredor ferroviario de ancho convencional.

En segundo lugar, la actuación que se está llevando a cabo también persigue el objetivo de ofrecer unas infraestructuras e instalaciones adecuadas a las demandas actuales y futuras del transporte ferroviario de mercancías, potenciando este centro como otro de los puntos neurálgicos del Corredor Mediterráneo en el sureste peninsular.

Permitirá atender la demanda, evitar cuellos de botella y retrasos en el transporte ferroviario

El montaje de vía se ha completado una vez finalizada la última fase de estas operaciones, que se viene desarrollando desde el pasado 8 de noviembre en la cabecera lado Lorca de la terminal de Murcia Mercancías, en su conexión con la línea de Chinchilla-Cartagena.

Maquinaria y operarios trabajando en las obras. / Adif

Más de 7 kilómetros de carril

Los trabajos de esta última fase han consistido en la instalación de 7 desvíos ferroviarios de ancho mixto, la aportación de 1.800 m³ de balasto y el montaje de 7,5 km de carril y 1.100 traviesas polivalentes de hormigón, para lo que se ha utilizado maquinaria especializada y de grandes dimensiones, como bateadoras y perfiladoras.

De forma paralela, en este mismo centro se sigue avanzando en la construcción de la futura base con un nuevo edificio para Mantenimiento y Circulación, que tendrá una superficie de más de 3.300 m². Tanto el montaje de vía como la construcción del edificio en Murcia Mercancías representan una inversión de casi 11,8 millones de euros.

Desde Adif Alta Velocidad defienden que se continúa así impulsando el desarrollo de la Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería, eje estratégico del Corredor Mediterráneo, con una inversión global superior a los 3.600 millones de euros, trabajando de forma simultánea en distintos puntos y proyectos de plataforma, infraestructura, vía, electrificación y sistemas de gestión del tráfico, señalización y seguridad.

La nueva línea, con casi 200 km de longitud, además de ser un nexo estratégico de unión y puerta de este Corredor con el sureste peninsular, constituirá la primera conexión ferroviaria directa entre Murcia y Almería, capital que se integrará en la red de Alta Velocidad a través del corredor de Levante, y en las redes europeas, favoreciendo la vertebración y cohesión de territorios y potenciando el transporte ferroviario de mercancías en un área de gran potencial y dinamismo socioeconómico.