Novedades del examen MIR: por primera vez habrá repesca de plazas

Los aspirantes a hacerse con una de las 439 plazas de formación sanitaria especializada que ofrece la Región de Murcia en esta próxima convocatoria apuran en estas últimas semanas las horas de estudio para llegar lo mejor preparados al examen del 24 de enero.

La convocatoria MIR de 2026 viene con novedades. Una de las principales es que por primera vez el Ministerio de Sanidad incluye una repesca de plazas con la vista puesta en que no queden vacantes y se cubra el mayor número posible ante la falta de especialistas que hay en estos momentos en el sistema sanitario español.

Este procedimiento tendrá lugar al final de la convocatoria, una vez que se hayan publicado las relaciones definitivas de adjudicación, estableciéndose por primera vez un proceso adicional de adjudicación destinado a cubrir las plazas que resulten vacantes y las vacantes que queden por renuncia expresa de aquellas personas a las que se haya adjudicado uno de estos puestos de formación especializada.

12.366 plazas en España

Para 2026 se ofertan un total de 12.366 plazas a nivel nacional, lo que supone un aumento del 3,5% (423 plazas) respecto al año anterior, según detalla el propio Ministerio. El mayor número, 9.276 plazas, se ofertan para la titulación de Medicina (MIR); seguida de la titulación de Enfermería (EIR), con 2.279. En estas convocatorias de formación sanitaria especializada también se incluyen plazas de Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física.

Las plazas, que se ofertan en régimen formativo de residencia, se han convocado de acuerdo con las necesidades de especialistas manifestadas por las comunidades autónomas en función de los criterios actuales que rigen la oferta.

Sanidad también destaca la tendencia ascendente que se ha seguido en los últimos años y apunta al hecho de que las plazas de formación sanitaria especializada han registrado un incremento del 54% desde el año 2018.

En el caso de la Región de Murcia, para 2026 la Consejería de Salud oferta 439 plazas, lo que supone 16 más que las convocadas en 2025, lo que representa un aumento del 3,78%, en la tónica que sigue el resto del Sistema Nacional de Salud (SNS). De ellas, la gran parte, un centenar, van a la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, seguidas de otras 63 para Enfermería Familiar y Comunitaria, una apuesta por reforzar la Atención Primaria.

Murcia también incluye 19 plazas de Pediatría y sus áreas específicas; 19 de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (matrona) y 15 plazas de Anestesiología y Reanimación. Además, se oferta una plaza de Medicina Legal y Forense desde la Administración General del Estado.

La Consejería de Salud destaca que este aumento en el número de plazas ofertadas desde la Región de Murcia supone la mayor oferta realizada hasta la fecha, aunque sostiene que esto no es suficiente para hacer frente al déficit de especialistas e insiste al Ministerio de Sanidad en la necesidad de que las amplíe en próximos ejercicios.

No obstante, la Comunidad no saca en esta ocasión todas las plazas de formación sanitaria especializada que tiene acreditadas, ya que del total de 460 de las que dispone únicamente son elegibles por los aspirantes 438, más la plaza de Medicina Legal y Forense, con la que se llega hasta el total de 439 puestos.

81 plazas para la Arrixaca

El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca es el que se llevará gran parte de las plazas ofertadas en la convocatoria de 2026, ya que de los 439 puestos previstos, concentrará un total de 81 plazas únicamente de especialistas hospitalarios. A ellos habrá que sumar otras 28 plazas de medicina y enfermería Familiar y Comunitaria para su área de salud; 18 de Pediatría; 6 de Salud Mental; y 2 de Salud Laboral, tal y como recoge la convocatoria publicada por el Ministerio.

El segundo centro con mayor número de especialistas será el Morales Meseguer con 34 plazas para hospitalaria; a las que se suman 24 de medicina y enfermería Familiar y Comunitaria; 4 de Salud Mental; y 2 de Salud Laboral.

Muy cerca se sitúa el Santa Lucía de Cartagena que, junto al Rosell, agrupan 32 plazas de especialización hospitalaria más 27 de medicina y enfermería Familiar y Comunitaria; 9 de Pediatría; 8 de Obstetricia y Ginecología; 4 de Salud Mental; y 2 de Geriatría.

El examen se adelanta

Otra de las novedades que incluye la próxima convocatoria es la hora del inicio de la prueba, que en esta ocasión será a las 14.00 horas del 24 de enero, adelantándose dos horas respecto al horario habitual de convocatorias previas.

Los aspirantes a hacerse con una plaza MIR contarán con cuatro horas y media para contestar las 200 preguntas que forman la prueba, a las que se suman otras diez preguntas de reserva, un examen de cuya nota dependerá la elección de su especialidad.

«Existe mucha presión, con los simulacros hacemos un MIR cada semana»

Andrea López Lisón, una joven murciana de 24 años del municipio de Alcantarilla, es una de los miles de aspirantes que en estos últimos meses del año están echando el resto para prepararse el examen MIR -médico interno residente- que se celebrará el próximo 24 de enero. En él se juega lograr la nota que necesita para hacerse con una plaza en la especialidad elegida.

Andrea terminó sexto curso de Medicina en la Universidad de Murcia (UMU) el pasado mes de junio y desde entonces está dedicada en exclusiva a prepararse esta prueba. Para ello cuenta con el apoyo de una academia especializada con sede en Murcia, en la que ya se matriculó incluso antes de terminar el grado.

En esta academia los médicos que se preparan para el examen MIR tienen clases y simulaciones presenciales, así como una parte online que pueden seguir desde casa. «Ahora, en esta fase final, ya solo vamos presencialmente a los simulacros, planificando un horario de estudio en casa que supera las diez horas diarias», explica.

Cada día, de lunes a sábado, esta futura residente se sienta frente a los libros y los apuntes a las 8.30 de la mañana y no los suelta hasta las 14.00 horas, cuando hace un descanso para comer. La jornada de estudio continúa a las 16.00 y no vuelve a cerrar los libros de Medicina hasta las 21.00 de la noche. «Sólo se descansa el domingo y la verdad es que se agradece cuando llega ese día, ya que sirve para desconectar y los estudios se retoman de otra forma, al día siguiente rindes incluso más», afirma.

La joven murciana explica a La Opinión que en estos momentos realizan un simulacro de examen cada semana en la academia, una prueba igual a la que se enfrentarán en enero y en la que tienen que responder a 200 preguntas, más diez de reserva, en un tiempo de cuatro horas y media. «La verdad es que existe mucha presión psicológica, con los simulacros es como hacer un MIR cada semana. Una presión que también se intensifica a medida que se va acercando la fecha», dice.

Para Andrea López «es fundamental ser constante y mantener una rutina de estudio, por lo que me paso más de diez horas al día delante de los libros», algo que asegura que no le cuesta trabajo ahora porque «es lo que he estado haciendo durante toda la carrera. Estoy acostumbrada a pasar muchas horas estudiando y, por suerte, todos estos años me he podido dedicar a estudiar».

En su familia no es la única médica, aunque sí que fue la primera en decidirlo. Su hermana, un año mayor que ella, también ha hecho Medicina y ya ha iniciado su residencia en Reumatología en el Hospital Santa Lucía de Cartagena.

En su caso, aún no tiene claro cuál será la especialidad que elegirá, aunque sí que le gustaría poder quedarse en la Región de Murcia. «Aquí tenemos muy buenos hospitales, pero también tengo a mi familia, a mis amigos y a mi pareja», explica.

Sobre la situación de la profesión y la huelga médica que se celebra estos días, esta joven facultativa solo tiene palabras de agradecimiento «para los médicos que están luchando para que mejoren nuestras condiciones laborales», al tiempo que sostiene que «si cuando esté trabajando tengo que luchar, también lo haré».