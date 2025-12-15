La mitad de los conductores fallecidos en carreteras de la Región habían consumido alcohol o drogas

El 49% de los conductores fallecidos en vías urbanas e interurbanas de la Región de Murcia en 2024 había consumido alcohol y drogas, según ha informado la jefa Provincial de Tráfico, Virginia Jerez, durante la presentación de una campaña especial de control y vigilancia del uso de estas sustancias al volante que se desarrolla desde hoy y hasta el próximo domingo 21 de diciembre.

"Diecinueve de los 39 conductores fallecidos implicados dieron positivo", destacó. Explica que entre el total, treinta fallecieron en vías interurbanas, y quince de ellos (50%), dieron positivo por estas sustancias. En vías urbanas, murieron nueve conductores, de los que cuatro (44%) también habían consumido alcohol o drogas", ha explicado Virginia Jerez para resaltar la importancia de esta nueva campaña.

La jefa Provincial del Tráfico recalcó que "el Plan mundial del Decenio de acción para la seguridad vial 2021-2030 propone un enfoque de sistema seguro integrado que identifica el uso seguro de las vías como un pilar fundamental para contribuir al objetivo de reducir a la mitad el número de víctimas mortales para el final de la década". Entre las medidas recomendadas en relación con el uso seguro de las vías destaca "establecer límites de concentración de alcohol en sangre para prevenir la conducción peligrosa".

Durante estos días, tal y como ha comentado, se ejecutarán los servicios de control y vigilancia del tráfico por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC), junto con las policías municipales que se sumen a la iniciativa, con especial atención sobre el consumo de alcohol y otras drogas en las vías de circulación.

"La presente campaña de control y vigilancia es esencial para contribuir a reducir las actitudes de los usuarios que implican comportamientos de alto riesgo, que comprometen la seguridad de la circulación, arriesgando su propia vida, y la vida del resto de usuarios de las vías", ha insistido. Para ello, 232 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizarán en torno a 6.700 controles", ha añadido la jefa Provincial de Tráfico.

Ayuntamientos

La Jefatura Provincial de Tráfico ha invitado a los 45 ayuntamientos de la Región de Murcia para que se sumen a la campaña con el establecimiento de controles en sus respectivas vías urbanas.

Con este objetivo, desde Tráfico han ofrecido equipamiento a los municipios, como 27 etilómetros evidenciales cedidos a las policías locales de distintos ayuntamientos y 45 etilómetros digitales o indiciarios.

Además, señalan que desde el año 2020 hasta la fecha se ha hecho entrega de 4.745 kits de drogas a distintas policías locales. En este año 2025 la entrega ha ascendido a 1.085 unidades.

Campaña de vigilancia control y drogas

Desde el 14 al 20 de julio de 2025, el Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Murcia realizó en las vías interurbanas de la Región un total de 9.858 pruebas de alcoholemia a conductores, con el resultado de 122 positivas, lo que supone un 1,24% del total. En cuanto a drogas, se realizaron un total de 368 pruebas a conductores, con el resultado de 124 positivas (34%).

En esta campaña participaron 27 ayuntamientos que controlaron a 2.607 conductores, interponiendo 48 denuncias por consumo de alcohol (1,84%). Se practicaron 145 pruebas de drogas interponiendo 17 denuncias (22%)

En cuanto a controles preventivos se refiere, el Sector de Tráfico de Murcia, hasta el 30 de noviembre de 2025, ha realizado un total de 174.682 pruebas de alcohol, con el resultado de 2.115 positivas, lo que supone el 1,21 % del total. Respecto a pruebas de drogas, la ATGC lleva realizadas un total de 5.039 pruebas de drogas, con el resultado de 1.685 positivas, lo que supone el 33,44 % del total.