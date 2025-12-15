Lucas Jiménez advierte de que el recorte del trasvase "acabará encareciendo la cesta de la compra"

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha pedido a los gobiernos centrales "presentes y futuros" que "opten por el camino de la lógica" y "que siga existiendo solidaridad entre cuencas hidrográficas", porque "nos irá mucho mejor que por el camino que se emprendió en 2023 con la planificación del Tajo".

A juicio de Jiménez, serán las economías domésticas quienes paguen "el pato" de las "decisiones erróneas y estúpidas" en torno al trasvase Tajo-Segura con un incremento de los precios de la cesta de la compra en productos básicos que han sido regados por el trasvase Tajo-Segura.

En su intervención durante la presentación del calendario del Scrats , ha indicado que 2025 ha sido "un año complejo, difícil de entender" porque "a partir de la primavera empezaron a surgir hechos para los que todavía no tenemos interpretación". En este sentido, ha señalado que "se anunció a bombo y platillo la aparición de un borrador de Real Decreto que iba a aprobar las reglas de explotación que llevan más de un año de retraso para aplicar el recorte que se aprobó en 2023".

Antes de la aparición de esas reglas, según el representante de Scrats, "salió del fondo del armario una proposición de ley de la Asamblea Regional, que fue llevada al Congreso para blindar el trasvase y que se perdió por un voto". A su parecer, "lo lamentable" de aquella jornada es que diputados de Alicante, Murcia y Almería "votaron en contra de proteger el trasvase".

Dos días después "apareció una sentencia del Tribunal Supremo que hizo esconder esas reglas de explotación, hizo desaparecer ese borrador de Real Decreto, porque cuestionaban posiblemente el escalonamiento como ilegal", según ha precisado Lucas.

Ha sostenido que, desde entonces, "el Ministerio, creemos que amparado en una existencia enorme de agua en Entrepeñas y Buendía, una reserva muy importante, está esperando a que se produzcan las sentencias que quedan por salir contra la planificación del Tajo".

Para 2026, el presidente de Scrats ha dicho que espera, "sin mucha esperanza, pero con mucha fe en el sistema de Derecho español", que la sentencia del Tribunal Supremo en relación al Scrats valore todos los aspectos que "son también un poco reflejo de lo que el Consejo de Estado ya le dijo al Gobierno que había planificado mal y con ausencia de razonamientos jurídicos".

"Esperamos que esa sentencia sea positiva a nuestros intereses pero en cualquier caso, sea cual sea, el Ministerio, el Estado, sea cual sea el futuro del Gobierno, se va a encontrar una encrucijada importante con el trasvase", ha manifestado.

Escenario de 'disención' con el Gobierno

Para Jiménez, ahora "se abre por delante un escenario contra todo pronóstico que nos hace seguir en la brecha de la disensión con el Gobierno y de la oposición con el Gobierno".

"Pero también se abre un escenario, el de la nueva planificación que anuncia lo que ya nos vino a vender Cristina Narbona hace muchos, a cambiar agua desalada por agua superficial", ha dicho el presidente del Sindicato, que ha insistido en que Scrats "no está en contra de ningún tipo de agua siempre y cuando sea factible su uso".

A este respecto, ha señalado que el plan de cuenca "ha sacado a la luz" los precios del agua desalada en las plantas desaladoras de Acuamed, que van desde los 1,17 euros el metro cúbico de agua en Torrevieja hasta los 1,44 euros en Valdelentisco.

"Eso, si no es subvencionado, no es agua para agricultura ni para ganadería; es agua para otro uso pero desde luego no para el sector primario", ha sostenido Jiménez.

Jiménez, junto al humorista gráfico Puebla, en la presentación del calendario 2026 de la Scrats / EUROPA PRESS

Calendario 2026

Jiménez ha hecho estas declaraciones en el marco de la presentación del calendario del Scrats correspondiente a 2026, elaborado por el humorista gráfico Puebla, presente en el acto, y del que ha dicho que aporta "un derroche de buen humor contagioso" en unos momentos marcados por "lo injusto e irracional que resulta recortar una infraestructura que ya ha cumplido 45 años".

"Yo creo que estamos en un momento de volver a la cordura y ese momento lo marca el nuevo ciclo de planificación", ha dicho el presidente del Scrats, que ha destacado del almanaque algunos dibujos, como un dron con forma de tijeras que le recuerdan "a la ministra que provocó esta situación en la que vivimos ahora, de incertidumbre, que es Teresa Manos Tijeras", en referencia a Teresa Ribera.