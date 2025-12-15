Podemos e IU-V se reivindican como la oposición "que da la cara" frente a los escándalos

El grupo parlamentario de Podemos e Izquierda Unida–Verdes en la Asamblea Regional sacó pecho este miércoles de su labor como oposición y reivindicó su papel como la fuerza política "que da la cara" frente a los escándalos de corrupción, los problemas en la sanidad pública y lo que califican como la "inacción del Gobierno regional del Partido Popular". La coalición celebró un acto de rendición de cuentas ante su militancia y votantes, que sus representantes defendieron como una seña de identidad frente a otras formaciones.

"Hoy estamos aquí para rendir cuentas como grupo parlamentario", afirmó la diputada María Marín en una rueda de prensa previa al encuentro, en la que estuvo acompañada por el diputado José Luis Álvarez-Castellanos, el secretario de Comunicación de Podemos Región de Murcia, Víctor Egío, y la coordinadora regional de IU-Verdes, Penélope Luna. Para Marín, estos actos de transparencia "representan otra forma de hacer política" y marcan distancias con quienes, según denunció, "se esconden" ante los escándalos de corrupción del Gobierno o los problemas sanitarios en comunidades gobernadas por el PP. "Nosotras damos un paso adelante y ponemos la cara; esa es la marca de la casa", sentenció.

"Aquí todo el mundo habla de unidad cuando llegan las elecciones, pero nosotras la construimos cada día" María Marín — Podemos

Marín defendió el trabajo del grupo parlamentario "en todos los frentes" y aseguró que Podemos e IU-Verdes mantienen una oposición firme y constante en ámbitos clave como la sanidad, la educación, la igualdad o el medioambiente. En su intervención, enumeró conflictos laborales y sociales en los que la coalición ha estado presente, como la defensa de los trabajadores de Navantia y sus auxiliares, de Amazon, de los bomberos forestales o de la plantilla del 112. También destacó la lucha contra las macroplantas de biogás en los municipios, la denuncia del racismo en Torre Pacheco y la oposición a lo que calificó como "la reacción y las violencias machistas". "En esta Región la gente sabe que hay una voz que siempre va a defender sus derechos, y es la de Podemos–IU–Alianza Verde", afirmó.

La diputada aprovechó para cargar contra los llamamientos a la unidad que, a su juicio, solo aparecen en periodos electorales. "Aquí todo el mundo habla de unidad cuando llegan las elecciones, pero nosotras la construimos cada día, con trabajo, paso a paso, desde la oposición", recalcó.

Podemos-IU

Por su parte, el diputado de IU-Verdes José Luis Álvarez-Castellanos insistió en que la rendición de cuentas no es solo una obligación estatutaria, sino también "política, ética y democrática". Frente a una Asamblea dominada por el PP y Vox, subrayó que su grupo parlamentario, con solo dos diputados, se ve obligado a realizar "mucho más trabajo con muchos menos recursos y menos tiempo" que el resto de grupos.

Pese a estas limitaciones, Álvarez-Castellanos destacó que desde el inicio del periodo legislativo, en septiembre, el grupo ha registrado 163 iniciativas parlamentarias. Iniciativas que, según detalló, han servido para denunciar la falta de inspección en el Hospital Virgen de la Caridad de Cartagena tras la muerte de Sara Gómez en una intervención estética; visibilizar el problema de los suelos contaminados en Cartagena; trasladar las reivindicaciones de los bomberos forestales, rechazadas por PP y Vox; o exigir la vuelta a la gestión pública del servicio de llamadas de Emergencias 112, debatida en el pleno de esta semana.

Con este acto, Podemos e IU-Verdes han querido dejar claro que, pese a su minoría parlamentaria, seguirán ejerciendo una oposición dura y sin concesiones frente al Gobierno regional, vinculando su trabajo institucional a los conflictos sociales, laborales y medioambientales de la Región de Murcia.