El Gobierno regional inicia los trámites del futuro Hospital Oncológico de la Arrixaca, que duplicará el número de consultas

El Gobierno regional da el primer paso para la puesta en marcha del futuro Hospital de Día Oncológico de la Arrixaca con el inicio de los trámites de su licitación, una infraestructura con la que se buscará mejorar la atención a los pacientes con cáncer adultos y que ha sido muy demandada por los profesionales durante los últimos años ante la falta de espacio que vienen sufriendo en las actuales dependencias.

El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha aprovechado su visita este lunes a la Arrixaca con motivo del 30 aniversario de la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer (Afacmur) para anunciar el paso dado por la Comunidad para que el nuevo Hospital Oncológico sea una realidad.

Una de las principales características de las nuevas instalaciones es que se triplicará el espacio actual dedicado a los pacientes, a la vez que casi se duplicará el número de consultas.

Las nuevas dependencias se ubicarán detrás del actual bloque Materno-Infantil y ocuparán una superficie total de 4.200 metros cuadrados.

Para su puesta en marcha el Gobierno regional invertirá unos 7 millones de euros de fondos propios, un proyecto que estará incluido en el Plan Oncológico Regional, en el que la Consejería de Salud continúa trabajando y que se prevé que sea presentado en los próximos meses.

Dos espacios interdependientes

La nueva infraestructura contará con dos espacios interdependientes: el área de Consultas Externas y el Hospital de Día.

En la planta de Consultas Externas se ubicarán 38 consultas, de las que 32 serán de Oncología (18 más que en la actualidad), y el resto estarán dedicadas al asesoramiento genético y de psico-oncología.

En la zona de Hospital de Día se ubicarán los 39 puestos para que los pacientes reciban el tratamiento oncológico (35 sillones y 4 camas), 18 más que en la actualidad.

Además, la ampliación del espacio permitirá albergar nuevos recursos como un laboratorio propio, un área de tratamiento para situaciones especiales (como pacientes en aislamiento respiratorio o con trastornos del comportamiento) o un área de Reanimación y otra de Nutrición para estomas. Asimismo, en esa zona se ubicarán tres consultas de Enfermería y el área de Investigación Clínica.

Con la construcción de este nuevo Hospital de Día Oncológico se mejora también la accesibilidad y la equidad, ya que el actual presenta barreras arquitectónicas propias de la construcción de hace décadas.

Antigua Escuela de Enfermería

Las actuales instalaciones datan de la década de los 70, ya que era la antigua Escuela de Enfermería. Hace algo más de un año el Hospital de Día sufrió una pequeña remodelación gracias a una donación del RotaryClub, lo que permitió ampliar el número de consultas reduciendo su espacio, pues las que existían se dividieron por la mitad con paredes de pladur.

Ahora, el nuevo Hospital Oncológico mejorará los espacios en los que pasan consulta los pacientes y donde reciben sus tratamientos.

El presidente murciano afirma que "estamos comprometidos con mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer y sus expectativas de curación. Estamos junto a ellos, y cumplimos con el compromiso de dotarles con instalaciones más modernas y de los tratamientos más avanzados".

Además, los pacientes suelen precisar el tratamiento durante más tiempo (gracias también a la respuesta a los nuevos fármacos y terapias) "y nos encontramos ante tratamientos más complejos y duraderos que necesitan monitorización más específica", explica.

También se va a ganar en intimidad para los pacientes y, sobre todo, en la relación con el Hospital General donde se encuentra el Servicio de Urgencias y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), de manera que se aumenta la seguridad de los pacientes oncológicos adultos.

Por otra parte, la atención a los pacientes pediátricos oncológicos se lleva a cabo en la Unidad Oncohematológica Pediátrica, de referencia regional para todos los niños con cáncer de la Comunidad.