Dimisión en bloque en el Comité del Mar Menor tras denunciar un "bloqueo" institucional

La dimisión de Teresa Vicente Giménez y Alfonso Manzano Ruiz como presidenta y secretario, respectivamente, del Comité de Representantes de la Tutoría del Mar Menor ha sacudido el recién estrenado sistema de gobernanza de la laguna y ha generado una intensa polémica política. La renuncia, comunicada mediante una carta conjunta, ha sorprendido tanto a las administraciones implicadas como a los distintos órganos que integran la estructura creada tras la histórica Iniciativa Legislativa Popular que otorgó personalidad jurídica al Mar Menor.

En su escrito, Vicente y Manzano recuerdan que han pasado más de seis años desde que comenzó la movilización ciudadana que culminó con la aprobación de la Ley 19/2022, de 30 de septiembre, y su posterior desarrollo reglamentario. Un proceso que, subrayan, fue impulsado desde la sociedad civil y que permitió la constitución formal de los órganos de gobernanza de la Tutoría del Mar Menor el pasado 29 de mayo de 2025, en un acto solemne celebrado en la Facultad de Derecho y documentado notarialmente.

Ambos dirigentes explican que, una vez constituidos dichos órganos, siete de los ocho miembros de la Comisión Promotora pasaron a integrarse en el Comité de Representantes junto a miembros de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma. Desde entonces, el Comité ha celebrado tres reuniones que, según indican, debían servir para dotar a la Tutoría de las herramientas necesarias para actuar "de forma ágil, efectiva y contundente" en la defensa de los derechos de la laguna.

Sin embargo, los firmantes denuncian que esas expectativas se han visto "continuamente entorpecidas" por las administraciones públicas, hasta el punto de provocar una parálisis que, aseguran, ya afecta no solo al Comité de Representantes, sino también a la Comisión de Seguimiento y al Comité Científico. A su juicio, se ha frustrado la participación real de la ciudadanía y la escucha de las propuestas elaboradas por el tejido social para proteger el Mar Menor.

Mario Cervera, Teresa Vicente, Miguel Ángel Esteve, los presidentes de los tres nuevos comités de gobernanza y representación del Mar Menor. / Juan Carlos Caval

Uno de los puntos más críticos de la carta es la referencia al artículo 5.5 del Reglamento, que exige una mayoría reforzada para la adopción de acuerdos. Según Vicente y Manzano, este sistema ha derivado en "una especie de derecho de veto" por parte de las administraciones, cuyos representantes —afirman— actúan más como defensores de la propia Administración que como garantes de los derechos del Mar Menor. "Creemos que se ha llegado a una situación de bloqueo a la que no le vemos fácil solución", señalan, justificando así su decisión de abandonar el Comité para visibilizar el conflicto.

La respuesta del Gobierno regional

La Consejería de Medio Ambiente ha reaccionado con una valoración oficial en la que expresa su sorpresa por la dimisión y rechaza las razones expuestas. El Gobierno regional sostiene que la recuperación y protección del Mar Menor es "una línea estratégica irrenunciable", respaldada —según afirma— por un importante esfuerzo económico y por una mejora objetiva de la situación de la laguna.

Desde la Consejería se defiende que las administraciones han colaborado "de manera leal y en un clima de cordialidad" dentro del Comité de Representantes, siempre en defensa de la legalidad jurídica. Además, subrayan que los representantes de la Comunidad Autónoma son técnicos que trabajan "de forma diaria para y por el Mar Menor".

Como ejemplo de esa cooperación, el Ejecutivo regional destaca que en la última reunión del Comité se aprobaron todas las propuestas incluidas en el orden del día y recuerda que se trata de un órgano que acaba de iniciar su andadura. De hecho, añaden, en esa misma sesión se aprobaron tanto el reglamento de funcionamiento del Comité como el de la Gerencia.

La Consejería también alude al carácter rotatorio de la Presidencia del Comité, establecido por ley con periodicidad anual, y señala que el relevo en la Presidencia era conocido y previsible. En este contexto, lamentan que Teresa Vicente haya presentado su dimisión "justamente cuando debe dejar de ser la presidenta", recordando que su nombramiento inicial y el orden de las presidencias futuras se aprobaron por unanimidad, recayendo el próximo mandato en el jefe de la Demarcación de Costas del Estado en la Región de Murcia, Daniel Caballero.

Pese a respetar la decisión, el Gobierno regional concluye que no comparte los motivos alegados y reitera su compromiso con la colaboración institucional y la defensa del Mar Menor.