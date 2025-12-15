Compras seguras en Navidad: así será el blindaje policial antirrobos en centros comerciales y almacenes de la Región

Más de 1.500 agentes de Policía Nacional en diferentes días y turnos por las calles de las principales ciudades de la Región de Murcia garantizarán -tanto uniformados como de vestidos de paisano- que las compras se puedan realizar durante esta Navidad "con total seguridad y garantías".

Así lo aseguró este lunes el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, acompañado del jefe superior de Policía, Ignacio del Olmo. Recorrieron varios comercios de la pedanía murciana de Puente Tocinos, donde recomendaron a ciudadanos y comerciantes extremar las medidas de precaución para prevenir hurtos y delitos en las compras por Internet. Para ello, la Policía Nacional ha preparado folletos con información, consejos y recomendaciones para usuarios y comerciantes con el objetivo de prevenir posibles hurtos.

El delegado del Gobierno explicó que el Plan Comercio Seguro, que se inició con motivo del Puente de Diciembre y concluirá el día 11 de enero de 2026, cumple doce años en 2025 y pretende reforzar la seguridad en el sector comercial, con medidas tendentes al descenso de infracciones cometidas y proporcionar un entorno más seguro a los comerciantes y ciudadanos.

Esta iniciativa se pone en marcha tras una fase previa en la que se han celebrado numerosas reuniones de los delegados de Participación Ciudadana de la Policía Nacional con los comerciantes de cada localidad para preparar un plan que dé seguridad en zonas de especial aglomeración comercial durante las fiestas navideñas.

Refuerzo en 'puntos calientes'

"Para ello vamos a aumentar la presencia policial, tanto de agentes uniformados como de paisano, especialmente en calles comerciales, mercados y otros espacios donde se producen aglomeraciones". Porque la prioridad para la Delegación del Gobierno y la Policía Nacional es "trabajar para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan disfrutar de estas fiestas con absoluta tranquilidad", añadió el delegado del Gobierno.

El Plan Comercio Seguro pretende garantizar la seguridad ciudadana durante las próximas fiestas, proporcionar un entorno seguro al comercio, mejorar la seguridad objetiva y subjetiva con el objetivo de prevenir y evitar la comisión de hurtos, estafas, robos y otros delitos que suelen producirse aprovechando las aglomeraciones en zonas comerciales y de ocio.

Un momento de la presentación del plan en la pedanía murciana. / D. G.

"Hemos elegido Puente Tocinos porque aquí hay un comercio local muy fuerte y queríamos darle la importancia que tiene. Y, sobre todo, aconsejar a los ciudadanos que también consuman en los locales y comercios cercanos", destacó por su parte, Ignacio Del Olmo, jefe Superior de Policía.

El presidente de la Asociación, de Comerciantes de Puente Tocinos, José David Escudero, destacó la importancia de este plan para infundir confianza entre los comercios de la localidad.

El despliegue especial ha reforzado la presencia de efectivos en las franjas de mayor actividad comercial y afluencia de personas, fomentando las patrullas policiales tanto de uniforme como de paisano, por lo que repercutirá en la seguridad ciudadana objetiva y subjetivamente. Así, se prestará especial atención a los centros comerciales, almacenes y establecimientos, que en estas fechas acumulan grandes cantidades de mercancías, para prevenir los robos mediante butrones.

Consejos y recomendaciones

Desde la Policía Nacional se recomienda, en la medida de la posible, evitar llevar encima grandes cantidades de dinero en efectivo y asegurarse de que no le siga nadie cuando vaya a sacar dinero del cajero o durante la extracción y salida del banco.

No aceptar ayuda de desconocidos que supuestamente quieran ayudar, en ocasiones se aprovechan de un descuido para apoderarse de nuestro dinero y cosas de valor. Los bolsos bien cerrados y a la vista, cruzados y nunca a la espalda.