Ciberreg: el programa que busca fortalecer la seguridad digital de las pymes de la Región

La ciberseguridad es una necesidad real para todas las empresas e instituciones de España y, evidentemente, de la Región de Murcia.

Por esto la Comunidad pondrá en marcha el proyecto ‘Ciberreg’, un programa de ciberseguridad dirigido de manera específica a las pymes de la Región, que incluye el desarrollo de una plataforma de seguridad digital.

El programa permitirá a las pymes obtener un diagnóstico de sus vulnerabilidades y riesgos, conocer su nivel de madurez o disponer de recomendaciones y medidas correctivas personalizadas e individualizadas adaptadas a su situación.

El proyecto, en el que participa el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros, incluye también el desarrollo de talleres formativos presenciales dirigidos a profesionales y directivos empresariales que tendrán un marcado carácter práctico, así como la realización de jornadas de sensibilización sobre los riesgos del mundo digital.

Así lo avanzó hoy el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, durante la reunión del Patronato de la Fundación Integra Digital, que será el organismo encargado de desplegar este proyecto.

Durante la reunión se plantearon y avanzaron algunas de las líneas de actuación e iniciativas de este organismo para el próximo año, como este proyecto ‘Ciberreg’, además de analizar y hacer balance de algunas de las desarrolladas a lo largo de 2025.

El titular de Transformación Digital subrayó que todas esas actuaciones “siguen una misma línea como es la de fomentar el uso de las nuevas tecnologías e impulsar la formación y la capacitación digital de los ciudadanos de la Región de Murcia”.

“Desde el Gobierno regional hemos hecho una apuesta firme por el proceso de transformación digital de la sociedad, y esa apuesta incluye un compromiso claro por llevar la digitalización a todos los ciudadanos de la Región, vivan donde vivan e independientemente de su edad, género o condición”, señaló Marín.

Gemelo digital

En este sentido, otra de las iniciativas programadas para el próximo año es el proyecto ‘Triruraltech’, orientado a fomentar el emprendimiento, la innovación y el uso de la tecnología en el medio rural y marino.

Este programa supone el desarrollo de diversas acciones orientadas a identificar y estimular el talento a través de la formación en nuevas tecnologías y el desarrollo de proyectos innovadores. Entre ellas figura la realización de un ‘gemelo digital’ que permitirá profundizar en el conocimiento de los riesgos y beneficios de las lluvias y otros fenómenos meteorológicos. Al hablar de gemelo digital se refiere a la creación de una copia exacta de un entorno de este tipo; sería, por ejemplo, una copia digital de la web de un periódico.

Este ‘gemelo digital’, que se desarrollará en colaboración con el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA), analizará datos sensorizados a través de la aplicación de la Inteligencia Artificial para convertirse en un laboratorio dinámico y preciso que permitirá avanzar en el conocimiento y desarrollo de la Región de Murcia.

Además, la Fundación Integra Digital seguirá desarrollando el proyecto de los denominados Centros Nube en Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura.

En lo que se refiere a 2025, este organismo ha contribuido a formar en competencias digitales a más de 6.000 personas de toda la Región gracias a las tres aulas móviles del proyecto ‘Applícate’.

En colaboración con la Federación de la Construcción de la Región (Frecom), se han desarrollado tres cursos de formación en inteligencia artificial en los que han participado casi un centenar de representantes de este sector estratégico.

Durante este año, además, se ha reforzado esta apuesta por la innovación y la capacitación digital con la celebración del Foro AICS, que reunió a casi un millar de expertos y entidades para analizar y debatir sobre el futuro de la inteligencia artificial y la ciberseguridad.