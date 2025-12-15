Bloqueo de las ayudas energéticas en la Región: solo un 3% del MOVES III y un 12% del autoconsumo llegan a los beneficiarios

La transición energética avanza sobre el papel, pero tropieza en la realidad administrativa. En la Región de Murcia, miles de ciudadanos y empresas que apostaron por el autoconsumo o por la movilidad eléctrica siguen esperando unas ayudas que ya han sido aprobadas, pero no pagadas. Así lo denuncia este lunes ACMEIS, la Asociación por un Cambio de Modelo Energético Independiente y Sostenible, a la vista de los últimos datos oficiales del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

La asociación explica que estos datos han salido a la luz tras una petición expresa realizada al IDAE en una reunión celebrada el pasado mes de septiembre, en la que ACMEIS reclamó información objetiva sobre el grado real de ejecución de las ayudas. El resultado, aseguran, confirma un escenario "crítico" en Murcia.

Según las cifras comunicadas por la propia comunidad autónoma al IDAE y recogidas en las tablas oficiales, Murcia solo ha abonado el 12% de las ayudas al autoconsumo que ya han sido resueltas. La situación es todavía más grave en el Programa MOVES III, destinado a impulsar la movilidad eléctrica, donde el porcentaje de pago efectivo se queda en apenas un 3%.

Desde ACMEIS consideran que estos números reflejan "una gestión claramente insuficiente" que está retrasando de forma injustificada unas subvenciones esenciales para avanzar hacia un modelo energético más sostenible. La asociación subraya que se trata de ayudas ya concedidas, por lo que el problema no es la falta de fondos, sino la lentitud en su tramitación y abono.

Los afectados reclaman a la Administración regional medidas para desbloquear los pagos

"El retraso en los pagos está lastrando la confianza de la ciudadanía y de las empresas en las políticas públicas de transición energética", advierten desde la entidad, que recuerda que muchos solicitantes llevan años esperando ingresar unas cantidades que, en muchos casos, fueron determinantes para acometer la inversión inicial.

ACMEIS reclama a la Administración regional la adopción inmediata de medidas que permitan desbloquear la situación. Entre sus demandas figuran un sistema de pago más ágil, mayor transparencia sobre el estado de los expedientes y un compromiso firme para que las ayudas lleguen de manera efectiva a quienes ya han cumplido con todos los requisitos.

Mala comparación con otras comunidades

El análisis comparativo de las tablas oficiales del IDAE sobre el estado de pago de las ayudas al autoconsumo y del programa MOVES III sitúa a la Región de Murcia entre las comunidades autónomas con peor grado de ejecución de estos fondos públicos destinados a la transición energética. Los porcentajes contrastan de forma clara con los de la mayoría de territorios y evidencian una brecha significativa en la gestión administrativa de las subvenciones.

En el caso de las ayudas al autoconsumo, la Región de Murcia apenas ha abonado en torno al 12% de las ayudas ya resueltas, una cifra muy inferior a la media nacional y muy alejada de comunidades que han logrado ejecutar entre un 40% y un 60% de los fondos concedidos. Regiones como Galicia, Navarra o Aragón superan holgadamente el 40% de pago efectivo, mientras que Madrid y Castilla y León rondan o superan el 55%. En el extremo superior destaca Euskadi, con porcentajes cercanos al 90%, lo que demuestra que una gestión ágil y eficaz es posible dentro del mismo marco normativo estatal.

Murcia, entre las comunidades con peor grado de ejecución de los fondos

Incluso comunidades con menor peso poblacional o con más limitaciones estructurales, como Extremadura, La Rioja o Canarias, duplican o triplican el nivel de ejecución registrado en Murcia. Solo Asturias presenta cifras comparables o ligeramente inferiores, lo que deja a la Región claramente descolgada del grueso del país.

La situación es aún más llamativa en el programa MOVES III, destinado a impulsar la movilidad eléctrica. Según los datos oficiales, Murcia solo ha pagado alrededor del 3 % de las ayudas resueltas, un porcentaje que la sitúa en el último lugar del ranking autonómico. La comparación con otras comunidades es contundente: territorios como Andalucía, la Comunidad Valenciana, Aragón o Galicia se mueven en torno al 45-50 % de ejecución, mientras que Madrid y Euskadi superan ampliamente esa cifra, consolidándose como referentes en la tramitación de estas ayudas.

Desde el análisis de ACMEIS se desprende que estas diferencias no pueden explicarse únicamente por el volumen de solicitudes o por la complejidad de los expedientes. La asociación apunta a problemas de gestión interna, falta de recursos administrativos o ausencia de una planificación eficaz como factores que estarían lastrando el pago de unas subvenciones que ya han sido aprobadas y cuentan con financiación asignada.

El contraste entre comunidades refuerza la idea de que el bloqueo en Murcia no es estructural ni inevitable, sino consecuencia de decisiones organizativas y de prioridades políticas. Mientras en otras regiones las ayudas ya están llegando de forma mayoritaria a ciudadanos y empresas, en la Región miles de beneficiarios continúan esperando el ingreso de unos fondos que eran clave para amortiguar el coste de sus inversiones en renovables o movilidad eléctrica.