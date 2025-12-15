Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lluvias en Murcia
Aviso amarillo por lluvias en toda la Región durante este lunes

El episodio se concentrará entre las 8 y las 12 horas, con acumulados significativos en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas

Una mujer se protege de la intensa lluvia en Murcia en una imagen de archivo

Una mujer se protege de la intensa lluvia en Murcia en una imagen de archivo / Marcial Guillen / EFE

Joaquín Vallés

Para la mañana de este lunes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas en todos los municipios de la Regiónde Murcia.

En concreto, se prevén precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y 60 litros en doce horas en las comarcas del Altiplano, Noroeste, Vega del Segura, Campo de Cartagena y Mazarrón, con vigencia hasta las12.00 horas.

En el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, el aviso amarillo eleva el umbral de acumulación hasta 80 litros por metro cuadrado también hasta el mediodía de hoy.

Además, la Aemet ha activado avisos por tormentas de nivel amarillo en toda la Región, también durante la franja matinal, por la posibilidad de chubascos localmente intensos acompañados de actividad eléctrica.

