Antonio Morales, diplomático y presidente de La Nacional: "Murcia tendrá en Nueva York una proyección cultural impresionante"

«Es como trazar un puente de cooperación cultural, algo que ya hicimos con París o con México», explica, sobre el acuerdo rubricado con el Gobierno de la Región, Antonio Morales Milanés, diplomático murciano, natural de Monteagudo, que preside en Nueva York La Nacional–Spanish Benevolent Society, la entidad más antigua de la ciudad y una de las más emblemáticas del mundo hispano en Estados Unidos. Morales Milanés atiende a La Opinión para subrayar que a su tierra natal le espera «una gran proyección internacional» con este pacto.

En septiembre se hizo público que el Gobierno regional trabajaba en un acuerdo de colaboración con La Nacional-Spanish Benevolent Society. ¿Cómo avanza el acuerdo, hay algo tangible ya?

El acuerdo ya es un hecho que ha sido aprobado por nuestra junta directiva en Nueva York y consta en acta de sesiones de la Spanish Benevolent Society – La Nacional. Es un acuerdo amistoso, nada político, sino de cooperación cultural.

¿En qué consistiría?

Por ejemplo, si desde la Comunidad necesitan acceder a nuestros salones para organizar una exposición de un artista de Murcia, pues lo pueden hacer, gratis. Murcia va a tener una proyección cultural impresionante. Si la Región de Murcia hace un congreso, o una exposición, vendrán autoridades, presidentes tanto de Estados Unidos como de otros países.

Antonio Morales Milanés, diplomático murciano, natural de Monteagudo. / María Higuero

¿Qué es lo más importante para que la Región pueda estrechar lazos al otro lado del charco?

Lo más importante es el inicio de actividades conjuntas lo antes posible y establecer una agenda para el año 2026. Estamos también esperando a que desde la Comunidad nos manden propuestas, una agenda, como desde otras partes de España. Ahora que he estado en Murcia unos días he mantenido diferentes reuniones también. Una, con la Agrupación Sardinera.

Que la Sardina se va para la Gran Manzana...

Por el desfile del Día de la Hispanidad, para conmemorar el 12 de octubre. Cerca de 300 personas participarán, aún no está cerrado. Pero será un Entierro de la Sardina por la Quinta Avenida, sí. Desfilarán con La Nacional, como otros años vinieron festeros de peñas huertanas o miembros de la Policía de Murcia. El desfile será el domingo 11 de octubre, un día antes de la efeméride.

Policías locales de Murcia, en Nueva York. / Policía Local

¿Habrá carrozas?

Aún es todo muy incipiente y no está cerrado. No sabremos si habrá carrozas, pero, de haberlas, tendrán que llegar desde Estados Unidos, no traerlas desde Murcia.

Y a la espera de que el maravilloso cortejo sardinero conquiste a los neoyorquinos, ¿qué es lo que más late de Murcia ahora en el corazón de Nueva York?.

Lo que más late de Murcia en Nueva York es que esta Región ocupa un sitio estratégico en el suroeste español, con un clima estupendo y bañada por el Mediterráneo. Además, está llena de gente hospitalaria y competente; y sus empresas, situadas en la huerta de Europa, hacen que la Región de Murcia sea una parte de España importante para su desarrollo en el exterior con base en Nueva York.

¿Falta un empujón para que al otro lado del charco se conozcan las bondades de esta, su tierra?

Tanto Juan José Almela (director general de Acción Exterior y Cooperación del Gobierno de la Región de Murcia) como yo creemos que el escaparate de la Región para el mundo puede ser La Nacional. Por sus 170 años de antigüedad, por su posición, su historia (por allí han pasado Federico García Lorca, Buñuel, Picasso, políticos, empresarios…) y sus conexiones e influencias, tanto en Estados Unidos como con nuestras comunidades, española e hispanas, con 20 naciones y 700 millones de hispanohablantes.

Los estadounidenses saben que Murcia es una ciudad tranquila, con buen nivel y calidad de vida, y también conocen el potencial de su riqueza empresarial Antonio Morales Milanés — Diplomático

Que no es poco.

Esta realidad hace pensar que La Nacional bien podría ser el epicentro real ,base de operaciones y escaparate de la Región, desde Nueva York, para el mundo. Para el lanzamiento de la Región de Murcia en el exterior al más alto nivel así. A la Región y a sus artistas, científicos y jóvenes empresarios.

¿Se sabe cuantos murcianos viven en Nueva York?

Aproximadamente unos 180.

¿En qué cree que nos parecemos murcianos y neoyorquinos?

En la amabilidad, hospitalidad y el respeto a los demás. Los estadounidenses saben que Murcia es una ciudad tranquila, con buen nivel y calidad de vida, y también conocen el potencial de su riqueza empresarial. Es un buen sitio para vivir algún neoyorquino que otro.

Y en el ámbito personal, ¿qué es lo que más echa de menos usted de la Región cuando se encuentra al otro lado del charco?

La familia, mis grandes amigos en Murcia, la excelente comida que tenemos aquí y el cielo azul tan especial del Mediterráneo.

¿Y lo que más extraña de Nueva York cuando está en España?

Su movimiento durante las 24 horas, la acción, que es una ciudad viva todo el tiempo... y los grandes proyectos que siempre están en marcha, tanto de arte como de cultura, música, literatura, ciencia, política, empresa…

¿Cuáles tienen ustedes?

Muchos. Si hablamos del 12 de octubre, antes hay una semana previa de celebraciones, como la cena de gran gala para la entrega de los premios Quijote, la recepción en la Gran Mansión en la casa del alcalde de Nueva York, exposiciones de pintura y otros eventos.