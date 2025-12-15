Alumnos de 15 institutos aprenderán a gestionar sus emociones para mejorar en salud mental

Dar a los alumnos herramientas con las que puedan gestionar sus emociones y mejorar su salud mental, así como mejorar el estigma social, es uno de los objetivos del nuevo programa de intervención que va a poner en marcha la Consejería de Educación y Formación Profesional y para el cual ha firmado este lunes un convenio con la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia.

La actividad se desarrollará en horario extraescolar en 15 centros de Educación Secundaria de la Región de Murcia con sesiones grupales, que se complementarán con planes de trabajo individualizados de los alumnos y contará con la coordinación de los servicios de orientación educativa de los centros y de los tutores del alumnado participante.

El programa busca reforzar las actividades que ya se vienen desarrollando para mejorar la salud mental del alumnado y actuar en aquellas situaciones en las que los estudiantes requieran de apoyo gracias a la puesta en marcha de esta actividad educativa de sensibilización, prevención y apoyo especializado destinado al alumnado con problemas de salud mental, o con riesgo de padecerlo, en centros educativos sostenidos con fondos públicos.

El consejero Víctor Marín, acompañado por la vicepresidenta de la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia, Delia Topham, explicaba durante la presentación que el nuevo programa va dirigido a alumnado diagnosticado con problemas de salud mental o síntomas que provocan malestar significativo y deterioro social, escolar o de otras áreas importantes de la actividad del estudiante, así como al alumnado con dificultad grave en la adaptación a la dinámica escolar. Los alumnos participarán en el programa con la autorización de sus familias y del centro educativo.

"Las actuaciones previstas en este programa comenzarán este curso escolar en 15 centros educativos de toda la Región. Se celebrarán entre 12 y 28 sesiones por centro, en función de las necesidades detectadas, principalmente destinadas a que los alumnos adquieran estrategias de regulación emocional para mejorar la salud mental y minimizar las secuelas del estigma social", indicaba. Las sesiones se celebrarán en el propio centro escolar o en los locales de las asociaciones que forman parte de la Federación de Salud Mental, ubicadas en Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura, comarca del Mar Menor, comarca del Noroeste, Águilas, Cieza, Librilla, Totana, Alhama de Murcia, Yecla y localidades limítrofes.

Cuatro años de vigencia

El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable cuatro años más, e incluye actividades de sensibilización, promoción y prevención en salud mental, y la distribución, a todos los centros educativos de la Región, de una guía para el profesorado de apoyo al decálogo de buena salud mental, para que lo puedan utilizar docentes y educadores de forma autónoma en clase, y cuenta con diez cortos audiovisuales con temáticas diferentes para proyectar en el aula, relacionados con la prevención y el cuidado de la salud mental en niños y adolescentes.

Esta iniciativa forma parte del ‘Plan de bienestar emocional, prevención del acoso escolar y promoción de la salud mental en Educación’, que se puso en marcha el pasado curso y que contempla 40 medidas distribuidas en seis ejes de actuación, con una inversión aproximada de 3 millones de euros, con el objetivo de promover y proteger el bienestar emocional y la salud mental del alumnado y profesorado, así como prevenir y detectar precozmente los problemas de salud mental en el ámbito educativo, el acoso escolar y el ciberacoso para contribuir a mejorar el rendimiento académico, según destacan desde la Consejería.