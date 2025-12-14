Ucomur impulsa el emprendimiento cooperativo en sectores emergentes y rurales con Alpha Emprende

Diseñar itinerarios personalizados para emprendedores de cooperativas en sectores emergentes y rurales. Ese es el principal objetivo de Alpha Emprende, programa con el que Ucomur reafirma su papel como motor del emprendimiento cooperativo en la Región de Murcia. «Es una iniciativa innovadora para fortalecer la creación y consolidación de proyectos empresariales dentro del modelo de economía social, especialmente en nichos de mercado donde la diversificación y el desarrollo sostenible resultan clave», destaca Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur.

Alpha Emprende está resultando especialmente relevante en sectores emergentes, como la economía circular, la economía de los cuidados a mayores y dependientes, la cultura y el turismo sostenible, la producción audiovisual y, en general, las actividades de base tecnológica. «El objetivo es vincular estratégicamente los desafíos demográficos y económicos que enfrentan los territorios rurales murcianos y las oportunidades que allí presentan los sectores emergentes, así como el cooperativismo y la economía social como vectores de desarrollo», señalan desde Ucomur.

casos de éxito en la artesanía y la cultura Alpha Emprende cuenta con una visión clara: acompañar a quienes quieren emprender desde una perspectiva colectiva, transformadora y alineada con las nuevas demandas sociales y productivas. En el marco de este programa de acompañamiento integral, Ucomur ya ha ayudado a la creación de dos cooperativas: Bordado artesanal La Cruz de Caravaca y Sensor Projects. Una mezcla de artesanía, tradición y emprendimiento es lo que han logrado Gloria Encarna, Josefa María y María Dolores, tres caravaqueñas que han apostado por el modelo cooperativo de la mano de Alpha Emprende para profesionalizar su labor e impulsar el emprendimiento en el sector del bordado local. Y, de paso, cumplir un sueño: bordar para los participantes en las fiestas de Caravaca de la Cruz, declaradas patrimonio de la Unesco. También ha recibido asesoramiento y mentoría el artista y cineasta Lorenzo Sandoval para crear su cooperativa, Sensor Projects. Esta se sitúa entre elementos que provienen del arte contemporáneo, el cine independiente y los saberes tradicionales, a través de proyectos audiovisuales y artísticos, y talleres. Entre sus proyectos están en desarrollo varias películas, así como la puesta en marcha del espacio ‘La Casa de los Engarces’ en Blanca.

El taller Paisaje interior y exterior, organizado por Sensor Projects. / Ucomur

Además, uno de los pilares más reconocidos del programa es la cercanía con la que se acompaña a las iniciativas que nacen en entornos rurales, donde Alpha Emprende tiene un papel clave en la lucha contra la despoblación, el fomento del empleo y la puesta en valor de los recursos locales. «El programa guía para identificar oportunidades de negocio vinculadas a la sostenibilidad, a la diversificación agrícola, a la transformación alimentaria, al turismo rural, a los servicios de cuidados y a otros ámbitos que están redefiniendo la economía de los pueblos», informan.

Datos relevantes Calendario de desarrollo: 01/07/2024 - 31/12/2026

01/07/2024 - 31/12/2026 Presupuesto: 269.524 euros (financiado al 60% por el Fondo Social Europeo)

269.524 euros (financiado al 60% por el Fondo Social Europeo) Cofinanciación del SEF: 50.000 euros

50.000 euros Participantes hasta 30 junio de 2025: 12 emprendedores de zonas y proyectos preferentes de actuación.

12 emprendedores de zonas y proyectos preferentes de actuación. Cuatro cooperativas constituidas desde el inicio del proyecto.

Las socias de la cooperativa Bordado artesanal La Cruz de Caravaca. / Ucomur

Esta iniciativa se incluye en el programa de Empleo, Formación, Educación y Economía Social (Efeso), cofinanciado por el FSE+, y permite a Ucomur conceder ayudas directas de hasta 2.000 euros para cubrir los gastos iniciales de emprendimiento.