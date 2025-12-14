Las Torres de Cotillas dice 'no' a la planta de biometano en la consulta popular

El pueblo de Las Torres de Cotillas ha renunciado, a través de una consulta popular, a la planta de biometano que se iba a instalar en el municipio. La participación, de un 37.38%, ha superado el mínimo establecido en 35% para que sea vinculante. Según fuentes del PSOE y la plataforma Stop Biogás, del total de los 7.255 votos emitidos, 6.996 han mostrado su rechazo a este proyecto, mientras que solo ha sido apoyado por 238 personas. También se han producido 10 votos en blanco y 11 nulos. Además, del porcentaje alcanzado, "en torno al 97% de los votos son noes, mientras que un 3% corresponde a los síes" asegura el portavoz socialista en el municipio Francisco Jesús López Manzanera. Estos datos ya han sido confirmados por el Consistorio torreño que, además indica que la consulta ha sido supervisada por una comisión de seguimiento de la Universidad de Murcia (UMU).

L. O.

“Nuestro pueblo ha expresado su opinión libremente, de la única forma legal posible, y hemos decidido juntos el camino que queremos para Las Torres de Cotillas. Como dije desde el primer día, mi compromiso con mi pueblo es firme y leal, el resultado de esta consulta será vinculante, por lo que este Ayuntamiento procederá a dar los pasos correspondientes para la no instalación de la planta”, informa el alcalde Pedro José Noguera.

Para López Manzanera y su partido, hoy "se ha mandado un mensaje bastante claro y directo" al Consistorio, al que solicita que emita el informe negativo y modifique el Plan General Municipal de Ordenación "para impedir que se establezcan este tipo de edificios en nuestro municipio". Asimismo, se muestra "feliz" de que se haya obtenido este resultado que refrenda "la postura que siempre defendimos".

También muestra su "satisfacción" respecto a la participación, que ha superado el umbral marcado por el Ayuntamiento, "pese a los problemas con el censo, como la desaparición de calles y familias que no aparecían para votar". No obstante, considera que "se ha gastado tiempo y dinero" para certificar un clima de opinión generalizado en la localidad que ya se sabía, previo a la realización de la consulta popular.

"Todo han sido palos en las ruedas para no alcanzar el 35%"

La felicidad también ha alcanzado al presidente de la plataforma Stop Biogás, José Hernández Pedrero, que lamenta, en la misma línea que el PSOE, "lo ocurrido en las elecciones de mi pueblo". Pedrero denuncia la "falta de organización" del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, este domingo, durante el proceso electoral.