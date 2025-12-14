Sumar Región de Murcia celebra su Asamblea Constituyente y define su hoja de ruta

Movimiento Sumar Región de Murcia ha celebrado hoy su I Asamblea Autonómica Constituyente, un hito político con el que la organización consolida su estructura territorial, aprueba sus Documentos Político y Organizativo autonómicos y define su estrategia para los próximos años. A pesar de la Alerta Amarilla decretada en la Vega del Segura, la Asamblea celebrada en la Sede Regional de CCOO ha contado con la participación presencial y online de militantes, simpatizantes y representantes sociales de toda la región, además de contar con la presencia física de Laura Moreno, Secretaria de Organización de Movimiento Sumar a nivel estatal, y la presencia online de Lara Hernández, Coordinadora Estatal, que ha enviado un saluda al inicio del debate, así como de Amanda Andrade, responsable de Feminismos y luchas LGBTIQA+ y el diputado en el Congreso Txema Guijarro, que han clausurado la Asamblea.

Lorena Lorca: “La Región de Murcia no está condenada: tiene futuro si recuperamos lo común”

Durante el debate de la Ponencia Política se ha subrayado la urgencia de articular una alternativa capaz de responder a las tres fracturas que atraviesan el territorio —la ecológica, la social y la democrática—. En palabras de Lorena Lorca, Co-Coordinadora Regional y responsable del Documento Político: “la Región no está condenada a un modelo productivo y de crecimiento que agota el territorio, empobrece a la mayoría y coloniza las instituciones. Tiene futuro si recuperamos el sentido de comunidad, si hacemos de la política un espacio de dignidad y si situamos la calidad de vida en el centro”. Así mismo, el documento establece una hoja de ruta con diez ejes estratégicos de trabajo basados en la transición ecológica, la justicia social, la regeneración institucional, la defensa de los derechos feministas y LGTBIQA+, la lucha contra el racismo, así como las políticas de vivienda y la democracia económica, con el objetivo de “convertir la vulnerabilidad del territorio en esperanza organizada”.

Juan Carlos Pastor: “La unidad, el reforzamiento organizativo y arraigo territorial van a ser nuestras prioridades en el nuevo ciclo político”.

Por otra parte, durante el debate del documento político Sumar Región de Murcia ha reafirmado su apuesta por una unidad amplia y plural del campo progresista, con vocación de construir un espacio político estable, democrático y arraigado en el territorio. Juan Carlos Pastor, Co-Coordinador de la Organización y responsable de la Ponencia Organizativa, ha insistido en que “sin unidad popular, sin alianzas amplias y sin arraigo local, no habrá alternativa al bloque conservador que lleva casi tres décadas definiendo el rumbo de la región”.

En varias enmiendas aprobadas se ha puesto en valor el trabajo de los grupos locales y comarcales, así como el compromiso de articular una organización profundamente democrática que luche contra la corrupción: “La Región necesita una fuerza política que no esté atrapada en el tacticismo, sino que piense en serio cómo reconstruir servicios públicos, cómo recuperar el Mar Menor, cómo garantizar vivienda digna, cómo frenar la precariedad juvenil y cómo acabar con la corrupción estructural que lastra nuestras instituciones”.

Para terminar, tras el debate y modificación de documentos, se ha procedido a su aprobación en bloque. Seguidamente se ha procedido a la votación de la candidatura de consenso al grupo de Coordinación, denominada «Un proyecto de Región» que, liderada por los actuales Co-coordinadores Lorena Lorca Sánchez y Juan Carlos Pastor Gómez, ha presentado como objetivos consolidar los objetivos políticos y organizativos de la asamblea de febrero de 2025, así como la construcción colectiva de la alternativa progresista, transformadora y ecosocialista que necesita la región. Los integrantes elegidos en la misma son los siguientes: