Stop Biogás protagoniza la jornada de consulta popular en Las Torres de Cotillas: "No a la planta"

Las Torres de Cotillas decide hoy el futuro de la planta de biometano que se iba a instalar en el municipio mediante un proceso electoral poco utilizado en España, una consulta popular, cuyo resultado será vinculante si se alcanza un 35% de participación, aunque el alcalde de la localidad Pedro José Noguera afirmó que, aunque no se alcanzase ese porcentaje, respetaría la decisión de las urnas.

Desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde, los vecinos torreños pueden contestar de forma afirmativa o negativa a la pregunta planteada en las papeletas: "Está usted de acuerdo con la instalación de una planta de producción de biometano y biofertilizante a partir de residuos orgánicos en Las Torres de Cotillas?". Este proceso electoral, además, contaba con la presencia de observadores de la Universidad de Murcia.

Uno de los colegios electorales habilitados para responder esta pregunta es el CEIP Cervantes, situado a 500 metros del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, lugar en el que se acumulaban los votantes desde que abrieron las urnas, vecinos de todas las edades que tenían un mensaje común, el rechazo a la instalación a la planta de biometano en el municipio.

Antes de entrar al aula dispuesta para depositar el voto, era llamativa la ausencia de personal del Consistorio que indicase a los votantes dónde y cómo votar, o si ese centro era el que se les había asignado. Ese trabajo había asumido los miembros de la plataforma Stop Biogás en la puerta de entrada al centro escolar. Asimismo, en las calles aledañas un coche con megafonía, que pertenecía también a la agrupación contra el biometano, anunciaba a los vecinos información sobre el proceso, junto a los horarios de apertura y cierre de los colegios electorales.

Israel Sánchez

Uno de los miembros de la plataforma allí presente, Pedro Hernández, señaló que habían tenido “algunas incidencias con personas que no sabían dónde votar” y habían acudido al CEIP Cervantes por error, debido a “no hay tarjetas censales, ni han informado a los vecinos, solo por Internet, lo que dificulta que las personas mayores puedan enterarse”.

Además, denuncia que el Consistorio amplió el censo de votantes “sin informar a esas personas de su derecho a voto, ni la documentación que tienen que traer” y que los únicos funcionarios presentes en el centro eran la presidenta, la secretaria y el vocal de la mesa electoral.

Sobre la presencia de observadores de la Universidad de Murcia, encargados de supervisar el proceso, tanto Hernández como los funcionarios del Ayuntamiento de las mesas electorales, afirmaban desconocer la hora de llegada de este personal. “Sabemos lo que ponen en la prensa, pero como no llevan identificación ni nada, no sabemos si van a venir”, declaró Hernández.

Respecto a si las lluvias podrían frenar la llegada de votantes, Hernández afirmó que “la gente está muy animada” y confiaba en superar el 35% de los votos. Sobre esto, Hernández tenía dudas, ya que “el alcalde dice una cosa y la contraria, pero esperemos que lo cumpla”.

Una de las personas que “ya había cumplido con su deber”, como él mismo expresó fue el exalcalde del municipio, José Beltrán, que tenía seguro el resultado: “No a la planta”. Y, aunque señaló que el pueblo está muy concienciado a la hora de votar, recriminó al Consistorio “la indudable falta de información por parte de la Administración”, ya que representa a todos los ciudadanos y este es “un proceso que debe contar con todas las garantías de libertad”. Asimismo, estimó una participación de entre el 40 y el 60%.

También habían decidido acudir a la llamada de las urnas, Iván Nicolás Hernández, vecino de 19 años, que reside junto a su familia cerca del lugar en el que se implantaría la planta de biometano. En su caso, reconoce no haberse informado demasiado sobre el proceso, ya que “lo intenté, pero no encontré demasiada información en el Ayuntamiento”.

En la misma línea que el resto, también confiaba en que se imponga el ‘no’ en las urnas debido “al descontento general que hay en el pueblo, unido al número de manifestaciones que ha habido”. Por último, afirmó que le gustaría que se realizaran otras consultas populares en el futuro, ya que “es importante saber la opinión de los ciudadanos del pueblo”.