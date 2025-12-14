Sindicatos policiales de la Región exigen más medios: "Los agentes están al límite"

Para que la Policía cuente con más medios a la hora de prevenir los delitos que repuntan en la Región (los robos con violencia a desconocidos en la vía pública) desde el SUP tienen varias exigencias. Por ejemplo, un «refuerzo estable y permanente de la plantilla operativa», que incluye «un incremento de efectivos en seguridad ciudadana (crear un tercer grupo de UPR) y unidades de investigación».

Asimismo, proponen un incremento de las plantillas de Policía Judicial «para agilizar las investigaciones en curso y desatascar las unidades que actualmente están saturadas».

Del mismo modo, el sindicato apuesta por la «implantación de dispositivos preventivos específicos contra la violencia», lo cual contemplaría un «refuerzo de patrullas en horario nocturno y fines de semana». Son los momentos en los que se cometen más delitos: por ejemplo, por las noches, cuando en las zonas de ocio hay personas afectadas por el consumo de alcohol y drogas. Estas personas son potenciales víctimas (tienen sus facultades mermadas por la ingesta de sustancias) y, del mismo modo, se pueden llegar a convertir en posibles agresores, si se ven envueltos en una trifulca.

El SUP sugiere instaurar en algunas ciudades «puntos de control dinámicos en zonas de ocio y espacios urbanos de alta incidencia».

Además, propone la «creación de una inspección de guardia para aliviar a las unidades de investigación de trámites administrativos».

Por su parte, desde el departamento en la Región de Jupol, sindicato mayoritario en la Policía Nacional, significan que «estos incrementos en delitos especialmente graves y violentos se producen en un contexto de déficit estructural histórico en la plantilla de la Policía Nacional en la Región de Murcia», donde hay «más de 450 efectivos menos respecto a la ratio recomendada por la Unión Europea y una de las tasas más bajas de agentes por habitante de toda España».

La situación se agrava todavía más si se tiene en cuenta que «los policías nacionales están trabajando al límite, con vehículos con más de 250.000 kilómetros, instalaciones obsoletas y una media de edad que supera los 50 años en muchas unidades», prosiguen desde el sindicato.

«Los policías nacionales de Murcia están salvando vidas y conteniendo la delincuencia. No podemos seguir pidiendo más esfuerzo a quienes ya lo dan todo sin los medios necesarios», hacen hincapié.