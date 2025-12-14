Raúl López: "Alpha Emprende es una ventana para explorar ideas y convertirlas en proyectos reales"

El concejal ricoteño Raúl López ha dado un paso al frente inscribiéndose en el programa Alpha Emprende de Ucomur. Comprometido con el futuro del Valle, apuesta por el emprendimiento cooperativo como herramienta para fijar población, activar sectores emergentes y demostrar que Ricote tiene un enorme potencial por descubrir y aprovechar.

Es concejal en el Ayuntamiento de Ricote y se ha inscrito en el programa Alpha Emprende de Ucomur. ¿Qué le ha llevado a dar este paso?

Llevo años viendo cómo muchos jóvenes de Ricote buscan oportunidades fuera. Yo quiero justo lo contrario: demostrar que el Valle tiene futuro si apostamos por emprendimientos vinculados al territorio. A raíz de la participación en un PMEF, de la familia profesional agraria y concretamente forestal, vi las oportunidades que había en ese campo. Alpha Emprende es una ventana para explorar ideas y convertirlas en proyectos reales, sobre todo en formato cooperativo.

¿Cree que Ricote y los municipios vecinos (Villanueva del Río Segura, Ulea y Ojós) ofrecen posibilidades reales para emprender bajo la marca ‘Slow Ricote’?

Totalmente. Esa marca resume a la perfección nuestra identidad: naturaleza, tradición, agricultura, calma y también innovación sostenible. Veo una oportunidad enorme en proyectos cooperativos vinculados al turismo ‘slow’, la puesta en valor del paisaje, el producto local o la gestión del patrimonio agrícola y forestal. Por otro lado, la realización del reciente festival Murmullo ha servido para concienciar de estas posibilidades. Es necesario que los jóvenes veamos esta oportunidad y apostar por unos servicios de calidad y sostenibilidad, que hagan añadir valor y diferenciarnos de la amplia oferta existente.

Se ha formado en gestión forestal. ¿Se plantea emprender en ese ámbito, incluso creando una cooperativa forestal?

Gracias a tres PMEF realizados en esta familia profesional, que han servido para recuperar una antigua escombrera y también para acondicionar una ruta, así como el último sobre cerramiento de unas pinturas rupestres en un abrigo de un conocido paraje, contamos con más de 30 personas con este certificado de profesional, además de formación complementaria realizada, lo que supone una cualificación que permite ofrecer un servicio de calidad y profesionalidad. Además, encajaría con la estrategia europea de resiliencia forestal y servicios ecosistémicos. Me gustaría explorarla a fondo con el acompañamiento de Ucomur.

¿Qué otros sectores cree que podrían tener recorrido suficiente para una cooperativa en Ricote?

Ricote está apostando por los alojamientos rurales y tenemos un albergue con una piscina municipal y proyectos para construir centros de interpretación y fomentar el atractivo turístico de esta zona tan extraordinaria de la Región de Murcia. Para potenciar todo esto, los municipios del Valle podrían unirse en una cooperativa de servicios turísticos ‘slow’: rutas guiadas, talleres, experiencias en fincas tradicionales, restauración basada en kilómetro cero… En agricultura hay mucho por hacer, como transformar producto local o comercializar cítricos y hortalizas conjuntamente, y si lo hacemos de forma cooperativa para toda la comarca vamos a generar mejores retornos. Y luego están los oficios: artesanía, albañilería, pintura, el relevo generacional que requieren los negocios de proximidad como el horno de panadería y confitería, que es excelente y la atención a nuestros mayores, para que puedan permanecer en sus casas. Las cooperativas de trabajo asociado, las cooperativas de servicios, las cooperativas de consumo, etc., nos ofrecen soluciones para luchar contra la despoblación y mejorar la calidad de vida. Los agentes de desarrollo local de los municipios ‘Slow Ricote’ están estudiando todas estas opciones a través del convenio de colaboración con Ucomur.

¿Qué espera obtener del programa Alpha Emprende?

Sobre todo, metodología: cómo pasar de una intuición a un plan de empresa sólido. También conocer a otros emprendedores de la Región y ver que no estamos solos. Y, lo más importante, entender cómo funciona una cooperativa, porque me atrae mucho esa forma de emprender en equipo. También es interesante contar con otras experiencias de éxito, que permitan aportar ideas y sistemas de gestión para garantizar el éxito.

Como concejal, ¿qué puede hacer un ayuntamiento pequeño para impulsar la economía social?

Mucho más de lo que pensamos. Desde ceder locales municipales para proyectos piloto hasta apoyar la formación, facilitar trámites o impulsar compras públicas a pequeñas cooperativas del entorno usando la reserva de contratación. Me gustaría que Ricote se convirtiera en un laboratorio rural de emprendimiento sostenible. También es necesario una colaboración entre distintos organismos, y desde mi puesto de concejal podemos contactar con muchas entidades, como Ucomur, que nos permiten poder realizar proyectos acompañados de organizaciones y asociaciones con una gran experiencia.

¿Dónde y cómo se imagina dentro de unos años?

Ojalá liderando, junto a otros jóvenes del Valle, una cooperativa que cuide nuestro territorio y genere oportunidades aquí, sin renunciar a nuestras raíces. Si algo tengo claro es que Ricote merece un futuro que combine tradición, innovación y sostenibilidad. Me imagino poder residir en Ricote, que muchos jóvenes no se vayan y que regresen otros con experiencia y cualificación para poder emprender otros negocios. Veo un Ricote joven, que aprende y convive con las personas mayores de nuestro pueblo, con colegios con alumnos y nuevas oportunidades.