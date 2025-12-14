Premio Importante de diciembre: Murcia 1200

Murcia no era Murcia cuando comenzó a latir a orillas del río Segura, hace ya doce siglos: era Medina Mursiya. Aunque no queda claro si este nombre se traduce como «la ciudad del agua» o «la ciudad amurallada», lo cierto es que ambas describen muy bien a la urbe.

El Segura actúa como el corazón que bombea la sangre por toda la huerta murciana. Así debía pensar el emir Abd al-Rahman II, cuando decidió fundar la ciudad en el año 825, en un punto estratégico del valle del río Segura: un territorio fértil donde el río no era solo paisaje, sino la base del sistema de acequias sobre el que se erigió la huerta mediterránea.

La ciudad se planificó desde su origen: amurallada, con un alcázar que ejercía el poder político, una mezquita aljama como centro religioso y un zoco donde artesanos, agricultores y comerciantes convergían en un bullicio que marcaba el pulso cotidiano de la nueva urbe.

«Este aniversario no es un encierro en el pasado, sino una proyección hacia el futuro. Murcia tiene historia, pero también tiene presente y, sobre todo, futuro. Con esta conmemoración hemos querido convocar a todos — jóvenes, mayores, instituciones, asociaciones, ciudadanos — a que juntos construyamos un porvenir digno de nuestra historia», declaró el alcalde de Murcia, José Ballesta, a esta redacción.

Para Ballesta, «Murcia es historia compartida, es carácter, es forma de ser. Sentir esta tierra como propia — con su huerta, sus acequias, su Segura, su historia — es reconocer que somos parte de algo que trasciende generaciones». En este sentido, el alcalde agregó que «estos 1.200 años de historia son generaciones, raíces y recuerdos. Cada piedra de nuestra ciudad guarda el testimonio de quienes nos precedieron, y cada murciano es heredero de ese legado·.

Reconstrucción

El Ayuntamiento ha realizado, en este año en el que se conmemora el 1.200 aniversario de la fundación de Murcia, un gran esfuerzo por recuperar el patrimonio histórico, también el de esa ciudad amurallada o del agua: desde inmuebles típicos de la huerta murciana, como el Molino del Amor, hasta la rehabilitación de algunos de los tramos de la muralla árabe que protegía a la ciudad, como el de Sagasta, en la calle del mismo nombre, y el del Sol, en el aparcamiento subterráneo ubicado en Glorieta de España.

Cabe también destacar la restauración de la urna funeraria que contiene el corazón del rey Alfonso X, con visitas guiadas durante los trabajos para devolverle su esplendor original, y el proyecto para conservar los restos arquitectónicos del yacimiento de San Esteban, sobre los que se construirá una plaza flotante para observar el arrabal andalusí desde arriba.

Aunque la joya de la corona es el proyecto de las fortalezas del Rey Lobo, para recuperar el complejo palaciego que integra cuatro fortalezas principales: el Castillo de Monteagudo, Castillejo de Monteagudo, (también conocido como el palacio de Ibn Mardanís), el Castillo de Larache y el Castillo de Cabezo de Torres.

«Herencia»

«La recuperación del patrimonio es el pilar fundamental de este 1200 aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia», subrayó el alcalde. «Por eso, hemos llevado a cabo actuaciones como la apertura del tramo de la muralla de Sagasta, la puesta en valor de la muralla del Sol, la restauración de la urna del corazón de Alfonso X El Sabio en la catedral, la rehabilitación de la Ermita del Salitre, el Yacimiento de San Esteban y la intervención artística de Murcia: Piel y Memoria», resumió Ballesta. Aunque la conmemoración de la efeméride también ha incluido un calendario de actividades desarrolladas a lo largo de todo el año. Y los eventos han sido de lo más variados: rutas turísticas guiadas, concursos de gastronomía tradicional, conciertos, obras de teatro y charlas son algunos ejemplos.

En 2025, el Consistorio ha invertido más de 20 millones de euros para la conservación y difusión del legado histórico y cultural que define la identidad murciana. Para Ballesta, «cada obra, cada espacio recuperado, es una página más en el libro de nuestra ciudad, un patrimonio que entregamos a las siguientes generaciones como herencia». Por ello, esta apuesta por recuperar la historia de la ciudad se extiende más allá del aniversario de su fundación.

El Presupuesto municipal para 2026 destina otros 20 millones al área de Patrimonio, para seguir reconstruyendo las arterias que, desde hace doce siglos, hacen latir la huerta murciana.

Las estructuras defensivas de la ciudad amurallada ahora son un legado y un reclamo turístico, y las infraestructuras hidráulicas son el testimonio vivo de una forma de vida que todavía sobrevive en algunos rincones del municipio de Murcia. Pero el corazón de casi medio millón de murcianos sigue latiendo a orillas del río Segura, al igual que el de los habitantes que, en el año 825, se asentaron entre las murallas que aún discurren bajo la ciudad.

Fuentes municipales destacaron también el programa cultural y educativo desarrollado a la par que los eventos más llamativos -como el videomapping sobre el origen de la ciudad proyectado en la fachada del Moneo-. Y «todos estos factores confirman que Murcia no solo ha celebrado sus 1200 años de historia con éxito cultural y educativo, sino que también ha logrado un impulso turístico y económico significativo», concluyeron desde el equipo de Gobierno.

La celebración de la efeméride del 1.200 aniversario de la ciudad ha significado también un impulso para el turismo. La celebración comenzó el año pasado, con un acto inaugural en el que se encendió un pebetero simbólico y actores representaron personajes históricos como Ibn Hud, Alfonso X y Francisco Salzillo, acompañados de la Compañía Nacional de Danza, en un espectáculo que recorrió los momentos más significativos de la historia murciana. Tras el pistoletazo de salida, entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, Murcia superó los 575.000 viajeros y alcanzó las 943.464 pernoctaciones, cifras que representan un aumento del 7,1 % en viajeros y del 9,6 % en pernoctaciones respecto a 2024. En determinados momentos, la ocupación hotelera se situó cerca del 75 %. Aunque también aumentó el precio medio por habitación ocupada, hasta los 76,26 euros, un crecimiento del 18,3 % respecto al año anterior. Por otro lado, el ingreso medio por habitación disponible alcanzó los 55,12 euros, una cifra que refleja una subida del 26,6 %.