Entre mandamientos y tonadilleras

CAMBIO, YA

Es menester decir bien claro que la situación política nacional necesita un cambio. Donde quiera que vayas y escuches a alguien hablando de este tema te llegarán frases muy parecidas. Hay una pérdida materialmente total de la confianza en Pedro Sánchez y en su Gobierno. El PSOE completo anda con un ala rota y por más que lo intente no puede levantar el vuelo. Es mucha tela la del ala, oiga: corrupción de unos, bajadas de bragueta de otros, qué guarros, detenciones, personal en la cárcel, unos perdiendo la vergüenza por dinero otros por sexo, algunos por las dos cosas, etc., etc. Pienso que la convocatoria de elecciones debería ser inmediata, sin más vueltas.

INSULTOS

Una señora a otras tres, en la puerta de un colegio, donde están esperando a que salgan sus hijos: ‘Otro hijoputa de esos también estaba metiéndose con las mujeres en Lugo’. Una de las oyentes exclama: ‘¡Qué asquerosos! A ver si se van todos. Es que no los puedo soportar ya’, y comienza a dar una lista de nombres socialistas, algunos acusados de delitos y otros no. Y yo me confirmo en lo que digo arriba, hay que convocar elecciones y acabar con esta situación, para dedicarse a limpiar el campo y desde ahí comenzar de nuevo.

BUEN TRABAJO

Voy al médico a La Arrixaca. No tengo cita pero he de consultarle unos problemas. Hablo con la enfermera correspondiente. Ella llama al médico por teléfono y le explica el tema. El médico le dice: ‘Si tiene paciencia, lo veo esta mañana’. Por supuesto manifiesto tener toda la paciencia del mundo. Espero una hora y media y voy viendo a pacientes y más pacientes que entran en la consulta. Por fin me llaman. Allí está el médico. Es la una y media y ha comenzado a las ocho a recibir enfermos. Pero me atiende perfectamente, incluso me ausculta, comprueba mi historial, me pregunta todo lo necesario y me prescribe los medicamentos indicados. Están en huelga, pero este médico cumple con los servicios mínimos que les han impuesto. Y lo hace concienzudamente, sin demostrar cansancio y hartazón, sino todo lo contrario. La administración debería cuidarlos como se merecen.

YA NO LO LLEVA PLATINO

Hay un pequeño grupo de chicas en la plaza Mayor de Murcia, todas mirando el móvil. Una de ella casi grita: ‘¡Mirad, Alcaraz se ha quitado el tinte del pelo!’ ‘Sí, lo he visto, qué pena, ¿verdad?, a mí me molaba mucho’, dice otra de ellas.

AMIGOS A DISTANCIA

¿Se acuerdan ustedes? Antes existían los ‘pen-friends’, o ‘amigos de escribirse’. Era bastante corriente que se mantuviera correspondencia con alguien que habías conocido o habías tratado durante un tiempo y que luego se hubiera ido a vivir a otra ciudad. Lo usual era que las cartas comenzaran por ser mensuales, por ejemplo, después trimestrales y más tarde se quedaran para felicitarse la Navidad, los santos y los cumpleaños. Ahora están los wasaps, aunque algunos mantenemos los ‘phone friends’, es decir, los amigos de llamarte por teléfono y charlar un rato. Para ser ‘phone friend’ debes cumplir ciertas reglas: Los primeros 3 minutos son para hablar de la salud, los 3 siguientes de los hijos o los nietos, y ya después se habla de lo que se quiera.

UN POCO FUERTE

Leo por ahí un titular que dice ‘Xabi Alonso pende de un hilo’. Leo más y parece ser que, en cuanto pierda otro partido, cesa como entrenador del Real Madrid. No está mal el titular, pero, como me recuerda aquello de ‘su vida pendía de un hilo’, me parece un poco exagerado, la verdad.

OPINIÓN

Alguien escribe lo siguiente: ‘La justicia es independiente, algunos jueces no’.

EN APUROS

Dice la prensa especializada que Bertín Osborne ha puesto en venta su casa asfixiado por las deudas. Pide cuatro millones y medio. Parece ser que, aparte de lo que debe, tener que pagar la manutención de su sexto hijo lo ha llevado a una situación muy apurada. Claro, como ahora no canta, y lo que se dice trabajar ha trabajado poco, pues le pasan estas cosas.