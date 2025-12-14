Juan Antonio Pedreño: "Alpha Emprende abre camino a cooperativas en sectores que van a marcar el futuro de la Región"

El programa EFESO–Alpha Emprende se ha convertido en una herramienta clave para impulsar el emprendimiento cooperativo en zonas rurales de la Región de Murcia, apoyando proyectos con impacto social, ambiental y económico.

¿Qué representa el programa EFESO-Alpha Emprende dentro del FSE+ para la Región de Murcia?

Es uno de los programas más estratégicos que hemos puesto en marcha en los últimos años para apoyar al emprendimiento en zonas rurales. Busca acompañar a emprendedores que quieran crear cooperativas en sectores emergentes con alto impacto social, ambiental y económico para territorios que tienen mayores dificultades de desarrollo y creación de empleo, aunque a la vez su potencial de crecimiento bajo modelos de economía social es innegable. La Región de Murcia tiene un enorme potencial para desarrollar proyectos forestales de resiliencia climática, culturales, turísticos y de servicios comunitarios. Y el FSE+ nos permite profesionalizar ese acompañamiento, financiar la puesta en marcha y reducir riesgos para quienes deciden dar el paso de emprender en economía social. Alpha Emprende forma parte de los proyectos financiados por FSE+ Iniciativa EFESO, a través de las convocatorias de ayudas que gestiona CEPES. También cuenta con una ayuda para la cofinanciación que asume Ucomur por parte del SEF de la Región.

Hablemos de esos sectores emergentes. ¿Por qué son prioritarios para Alpha Emprende?

Porque responden a tres grandes retos de nuestra sociedad: la transición ecológica, la revitalización de los territorios y la cohesión social. Son actividades que necesitan arraigo local, gobernanza democrática y compromiso social: justo lo que ofrecen las cooperativas. El sector forestal es clave para la prevención de incendios, la gestión sostenible del monte, la captura de CO₂ y la economía circular de la biomasa. El sector cultural genera empleo cualificado, fija talento joven y da valor a la identidad de nuestros municipios. Y los servicios comunitarios —desde cuidados a domicilio hasta dinamización rural o servicios de proximidad— son imprescindibles para afrontar el envejecimiento y garantizar igualdad de oportunidades para recibir servicios ciudadanos.

La Región no es especialmente conocida por su sector forestal. ¿Realmente hay oportunidad para cooperativas en este ámbito?

Absolutamente. Tenemos más de la mitad del territorio con superficie forestal y un déficit enorme de gestión activa. Eso significa oportunidades: cuadrillas de prevención, empresas de mantenimiento, cooperativas de servicios ecosistémicos, bioeconomía rural, educación ambiental… Además, las cooperativas forestales europeas y españolas ya han demostrado que este modelo es viable, estable y capaz de generar empleo verde de calidad. Lo que faltaba en Murcia era acompañamiento especializado. Ahí entra Alpha Emprende.

¿Y qué nichos detectan en el sector cultural?

La cultura cooperativa es una tendencia creciente en Europa. En Murcia estamos viendo proyectos de mediación cultural, artes escénicas, creación audiovisual, gestión de festivales, museos y patrimonio. Mucha gente joven busca emprender con valores y en equipo: la cooperativa es su formato natural. Lo interesante es que el sector cultural no solo genera empleo, también transforma barrios, dinamiza municipios y da una imagen moderna de la región.

Los servicios comunitarios son otro pilar del programa. ¿Qué iniciativas se están impulsando?

Aquí encontramos una demanda enorme: cuidados a personas mayores, asistencia a personas con discapacidad, servicios de proximidad, transporte rural, conciliación, apoyo escolar, dinamización de centros sociales… Son actividades que exigen confianza y continuidad, y las cooperativas —por su vínculo con la comunidad— encajan perfectamente. En Francia, Italia y Portugal vemos a nuestros socios en otras iniciativas europeas de intercambio de buenas prácticas, cómo se están multiplicando. La Región no puede quedarse atrás.

¿Qué tipo de emprendedores se acercan al programa Alpha Emprende?

Personas que tienen una idea y no saben por dónde empezar, grupos que quieren montar una cooperativa, emprendedores sociales con vocación transformadora, profesionales que buscan autoempleo colectivo… El denominador común es que desean emprender con valores, con participación y con impacto en su entorno para que los municipios con más riesgo de despoblación en la Región solucionen sus problemas de reto demográfico, relevo generacional y la falta de servicios básicos para sus ciudadanos y de oportunidades para el desarrollo económico.

¿Qué ofrece Alpha Emprende a quienes quieren crear una cooperativa?

Tres cosas fundamentales. Por un lado, asesoría gratuita para la puesta en marcha del proyecto, la constitución de la cooperativa, registro y ayudas directas para financiar la puesta en marcha. Por otro, mentoría individualizada a lo largo de la vida de la empresa, con expertos sectoriales que acompañan desde la idea inicial hasta la puesta en marcha. Y, por último, orientación para acceder a ayudas, incentivos y mercados, incluido el mercado público, donde hoy existen muchas oportunidades si se conocen bien. Nuestro objetivo es que nadie emprenda solo. En Alpha Emprende, adicionalmente a las ayudas autonómicas para la economía social, estamos apoyando a los emprendedores de cooperativas que se radiquen en municipios ‘rurales’ con una ayuda directa de hasta 2.000 euros.

A menudo hace referencia al mercado de la contratación pública como una herramienta estratégica de desarrollo. ¿Deberían las administraciones reservar licitaciones para cooperativas y entidades de economía social?

Sin ninguna duda. La Ley de Contratos del Sector Público permite reservar contratos en servicios sociales, culturales, ambientales y de proximidad. Y la Región de Murcia tiene margen para hacerlo mucho más. Cuando una administración reserva una licitación, está garantizando que el servicio lo prestará una entidad con arraigo local, creación de empleo estable y reinversión social. Es una herramienta potentísima para apoyar el desarrollo territorial y para crear oportunidades reales para jóvenes emprendedores.

¿Desea enviar un mensaje final a quienes están pensando en emprender?

Sí. Estamos en un momento inmejorable: hay financiación, acompañamiento y una demanda creciente en sectores verdes, culturales y sociales. Si tienes una idea y quieres transformarla en un proyecto que deje huella en tu comunidad, este es el momento. Y si emprendes en cooperativa, no solo construyes tu futuro profesional: contribuyes al de toda la Región de Murcia. Alpha Emprende está para ayudarte.