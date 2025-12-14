Lluvias
El paso de la borrasca Emilia, en directo: se complica el estado de varias carreteras de la Región
Totana, Mula, Pliego y Alhama de Murcia, los municipios que más precipitaciones están recibiendo
Durante la jornada de este domingo, la borrasca Emilia está dejando generosas cantidades de lluvia en gran parte de la Región de Murcia, especialmente en las comarcas del Noroeste y del Valle del Guadalentín, donde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta naranja por lluvias y tormentas.
Según los datos recogidos por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), los municipios de Totana (77 mm), Pliego (67 mm), Alhama de Murcia (61 mm) y Mula (55 mm) y son los que mayor registro de precipitaciones están recibiendo en el día de hoy.
Estado de las carreteras
Son varias las carreteras que se están viendo afectadas por el paso de la Borrasca Emilia. El 1-1-2 ha informado de complicaciones en las siguientes:
- Dificultad para circular por carreteras RM-23 y RM-2, en el término municipal de Alhama de Murcia. Vehículos bloqueados por embolsamientos de agua.
- Dificultad para circular por autovía Cieza-Murcia, en ambos sentidos, debido a embolsamientos de agua.
- Carretera RM-19, la intensa lluvia ha arrastrado plásticos y otros objetos, dificultando la circulación.
- Carretera RM-515, Alhama de Murcia-Mula. Debido a las intensas lluvias han caído piedras a la calzada dificultando la circulación especialmente en los puntos kilométricos 19 a 20.
- Carretera RM-602 (Alhama de Murcia- El Palmar), y por carretera RM-714 en el cruce con B-19, y en tramo de Calasparra-Caravaca de la Cruz. Piedras, barro y matorrales en la calzada.
Alertas amarilla y naranja
La Agencia Estatal de Meteorología ha actualizado su último boletín de fenómenos adversos por lluvias y tormentas para la Región de Murcia, y sitúa en nivel naranja al Noroeste, Valle de Guadalentín, Lorca y Águilas. La alerta, que ha comenzado a las 13.00 h de este domingo, continuará vigente hasta la medianoche. Se esperan precipitaciones de hasta 30 mm en una hora y 100 mm en 12 horas.
Consejos de Protección Civil
En caso de tener que coger el coche se recomienda reducir la velocidad, extremar las precauciones y no parar en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua.
De producirse tormentas súbitas y lluvias intensas, se ha de tener en cuenta el lugar en el que se aparcan los vehículos.
El rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos estacionados sobre zonas inundables y, además arrastrarlos, como se ha visto en demasiadas ocasiones ya en la Región.
Si comienza a llover de manera torrencial, existe riesgo de inundación. "No atraviese con su vehículo, ni a pie, los tramos inundados, porque desconoce lo que puede haber debajo del agua y localice los puntos más altos de la zona", subrayan desde Protección Civil.
Fase de preemergencia
Como consecuencia de la evolución del episodio de lluvias y tormentas que afectará a la Región de Murcia, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias sitúa el plan Inunmur en fase de preemergencia, al afectar la emergencia a más de un municipio y requerirse recursos autonómicos no vinculados al municipio para su gestión.
