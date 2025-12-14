Arinfi: las taquillas inteligentes 'made in' Molina que quieren revolucionar la costura

Poner a disposición de los clientes una red de armarios o ‘taquillas’ inteligentes donde puedan depositar las prendas que necesitan algún arreglo o una customización en el taller para que, poco después, estén listas para ser recogidas en este mismo espacio tras el trabajo realizado por mujeres en riesgo de exclusión social como una oportunidad real de inserción.

Es la idea del proyecto Arinfi, desarrollado por Paula Martínez, María Ángeles González y Lucía Asensio (tres alumnas del ciclo de Educación Infantil del Centro de Estudios Profesionales de Molina de Segura) que hace unos días obtuvo el primer premio en el concurso de emprendimiento juvenil ‘Aprende a emprender’ organizado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) junto al Ayuntamiento molinense.

La idea nació en una asignatura del ciclo impartida por su profesora Gemma Plumed, donde el alumnado debía desarrollar un proyecto de libre elección acompañado de un análisis DAFO. Las tres estudiantes decidieron apostar por un servicio inspirado en los conocidos ‘lockers’ de recogida automatizada de pedidos, pero aplicado al sector de la costura.

Arinfi propone la instalación de estas taquillas inteligentes, cada uno con 16 compartimentos y con pantalla táctil, en puntos estratégicos de la localidad, como el centro comercial Vega Plaza o el supermercado Family Cash para que cualquier persona pueda depositar prendas que necesiten arreglos sin desplazarse hasta un taller de costura. Las estudiantes señalan que está especialmente pensado para personas mayores o usuarios que no disponen de transporte, o que simplemente buscan rapidez y comodidad.

El sistema permite depositar y recoger prendas en estos ‘lockers’ y tenerlos listos en 24 horas

El funcionamiento sería sencillo: el cliente deposita la prenda en la taquilla, Arinfi recoge, arregla o personaliza la ropa en un plazo de 24 horas y la devuelve al mismo punto. La aplicación móvil del servicio generaría un código único para abrir la taquilla y recoger el producto ya terminado.

Diseño final de estos armarios inteligentes. / L. O.

«Queríamos agilizar el proceso y hacerlo accesible, sobre todo para quienes no tienen contacto con costureras o no pueden desplazarse», explican las tres jóvenes a La Opinión.

El proyecto, además, promueve "la sostenibilidad al fomentar la reparación de ropa y reducir residuos, genera un impacto social positivo al colaborar con talleres y artesanos locales, y apuesta por la innovación responsable con soluciones urbanas accesibles. Su misión es facilitar la reparación y transformación textil conectando a las personas con talleres locales. Su visión es liderar servicios circulares para crear ciudades más sostenibles. Sus valores son la innovación útil, la colaboración con la comunidad, el trato justo y la calidad artesanal", exponen.

La patente, en marcha

Tras la presentación de su proyecto y haber resultado ganadoras del concurso (en el que participaron en total unos 225 alumnos de los distintos centros del municipio donde se imparte la Formación Profesional) el propio alcalde de Molina, José Ángel Alfonso, elogió la innovación del proyecto y les animó a ponerlo en marcha cuanto antes. Las estudiantes aseguran que ya están trabajando en la patente.

Defienden que su proyecto «apuesta por la sostenibilidad, al alargar la vida de la ropa, integrarse en la economía circular, reducir emisiones al evitar desplazamientos a talleres y fomentar la conciencia y hábitos más sostenibles en el consumo y reparación de prendas».

En la presentación que hicieron del proyecto a los asistentes al concurso contaron con una interpretación en lengua de signos gracias a Maravillas García, profesora del centro, lo que permitió garantizar la accesibilidad.

Las tres alumnas, junto a las profesoras Maravillas García y Gemma Plumed. / L. O.

Asimismo entre las ideas que tienen está la de colaborar con la asociación Cepaim, que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad, para ofrecerles una «oportunidad real de trabajo «a través de esta red de armarios inteligentes: «Estas personas podrán formarse y trabajar cosiendo y reparando ropa de nuestros clientes, de esta manera contribuimos a varios objetivos de la agenda 2030, como el fin de la pobreza, la igualdad de género, el trabajo decente y crecimiento económico así como la reducción de las desigualdades.

Con este programa, el objetivo de UPTA ha sido el de informara los jóvenes sobre las posibilidades del autoempleo y el emprendimiento, destacando en valor el trabajo por cuenta propia y fomentando así la creación de empresas. En este sentido, Eduardo Abad, presidente de UPTA en Murcia, aseguró que con este proyecto se resalta «el gran talento y espíritu emprendedor que tiene la juventud en el municipio de Molina de Segura». Para Abad, «ha sido todo un éxito que esperamos seguir replicando y ampliando los próximos años animando a los jóvenes a emprender».

Aunque Lucía, Paula y María Ángeles consideran posible llevar Arinfi a la realidad si aparece un inversor interesado en la idea, reconocen que las dificultades económicas son la principal barrera para emprender a día de hoy en nuestro país: «Al ser tan jóvenes no contamos con el capital necesario, y no existen muchas subvenciones específicas para comenzar». Aun así, no descartan dedicarse al emprendimiento en el futuro, ya sea con Arinfi o con nuevos proyectos, afirman.