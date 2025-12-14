Agrivolt: el nuevo proyecto de I+D de Konery que va a revolucionar la agrovoltaica

Konery, empresa de referencia en el sector energético, anuncia el lanzamiento de su ambicioso proyecto de Investigación y Desarrollo (I+D) denominado AgriVolt Insight: Plataforma de Gestión Inteligente para Invernaderos Agrivoltaicos. El objetivo principal es desarrollar una metodología avanzada que utilice un Gemelo Digital y módulos de Inteligencia Artificial (IA) para optimizar simultáneamente la producción agrícola y la generación de energía solar en invernaderos, apoyándose en la tecnología del Internet de las Cosas (IoT).

El sistema incorpora el uso de Realidad Virtual para la supervisión remota

Este proyecto nace de la necesidad de superar las limitaciones de las tecnologías actuales para la gestión de sistemas agrivoltaicos, que a menudo carecen de la integración y automatización necesarias para maximizar la eficiencia operativa tanto en el ámbito agrícola como en el energético. Con esta iniciativa, Konery busca generar un modelo de invernadero que funcione como una «isla energética», capaz de operar con un rendimiento de cultivo similar al de aquellos que dependen de la conexión eléctrica convencional.

Konery cuenta en este proyecto con la colaboración externa de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Este nuevo desarrollo se suma a la experiencia previa de la compañía en I+D relacionada con sistemas agrivoltaicos, como los proyectos e-Farming y VOLTAGRO.

Un gran salto tecnológico

El nuevo sistema AgriVolt Insight se distingue por la integración de múltiples tecnologías avanzadas para lograr una optimización sin precedentes en la gestión agrivoltaica.

El núcleo del sistema es el desarrollo de un Gemelo Digital, una réplica virtual que permite simular configuraciones y condiciones operativas en tiempo real. Esta réplica se alimenta de datos recopilados por una red de Internet de las Cosas (IoT), compuesta por sensores que miden variables críticas como la temperatura, la humedad, el CO2, la radiación solar y la calidad del suelo. Sobre esta base de datos y simulación, se implementan módulos de Inteligencia Artificial (IA) para realizar análisis predictivos, optimizar dinámicamente la configuración fotovoltaica y automatizar la toma de decisiones, lo que permite un ajuste preciso y eficiente del uso de recursos como agua y fertilizantes.

Además, el sistema incorpora el uso de Realidad Virtual (VR) para la supervisión remota, la capacitación y la optimización del diseño. Todo esto busca, en última instancia, generar un invernadero que sea una «isla energética» autosostenible, maximizando la productividad con el mínimo impacto ambiental.

Se espera que los resultados de AgriVolt Insight se traduzcan en un aumento de la eficiencia del cultivo, un ahorro de agua mediante riego inteligente, y una reducción de la dependencia energética suministrada por la red. Además, la implementación de la Realidad Virtual (VR) y las demás tecnologías se considera clave para una supervisión más eficiente, la formación del personal y la optimización del diseño.

