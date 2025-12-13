Las Torres de Cotillas afronta este domingo una consulta histórica sobre la planta de biometano

La consulta ciudadana sobre la instalación de una planta de biometano en Las Torres de Cotillas encara sus últimas horas antes de su celebración este domingo, en un ambiente marcado por la expectación, las dudas y un clima político altamente tensionado. Se trata de un proceso inédito en la Región de Murcia y poco habitual en España, en el que los vecinos tendrán en su mano la decisión final sobre un proyecto empresarial que ha generado una profunda polarización social.

La iniciativa fue presentada oficialmente el pasado 12 de noviembre en el salón de plenos del Ayuntamiento, presidida por el alcalde Pedro José Noguera. La votación tendrá lugar de 10.00 a 18.00 horas y formulará una única pregunta, de respuesta sí o no, sobre la instalación de la planta. La consulta será vinculante siempre que participe al menos el 35 por ciento del censo, un umbral fijado con la supervisión de la Universidad de Murcia.

El alcalde ha defendido estos días la complejidad del proceso y ha asegurado que la llegada a este punto "ha sido larga", recordando que —según explica— el proyecto fue heredado de la anterior legislatura y que ya el pasado septiembre manifestó su intención de someterlo a participación ciudadana. Noguera sostiene que la consulta es "más transparente que cualquier elección municipal o nacional", y que contempla mecanismos como el voto anticipado, la presencia de funcionarios en todas las mesas y observadores de la Universidad de Murcia. Afirma que incluso pidió que se grabaran los recuentos.

"Sólo espero que salga todo bien y que el pueblo decida", señala el alcalde

El regidor asegura además que la labor informativa se encargó a la Universidad de Murcia para evitar "politización", y que tanto empresa, plataforma ciudadana como agentes independientes han tenido oportunidad de exponer argumentos. Según mantiene, el Ayuntamiento "no ha dirigido la campaña" y la UMU convocó a expertos de distintas instituciones. También señala que su postura no está condicionada por intereses previos: "El proyecto no era mío, no iba en mi programa electoral", insiste. Sobre el resultado deseado, Noguera prefiere no pronunciarse y afirma que solo espera "que salga todo bien y que el pueblo decida", aunque reconoce su deseo de que la participación supere el mínimo exigido. Si triunfa el sí, asegura que reactivaría el expediente urbanístico; si no, promete actuar igualmente según la voluntad vecinal, incluso valoraría hacerlo si no se alcanza el 35% de participación.

El alcalde también ha denunciado presiones y episodios de tensión desde el inicio del conflicto, asegurando que miembros de la plataforma han increpado a cargos públicos e incluso irrumpido en plenos municipales. Reprocha además al PSOE que critique la falta de acceso a documentación, alegando que el Ayuntamiento recibe "entre 12 y 15 escritos semanales" y que las consultas se atienden "cuando es posible".

El PSOE teme que no haya las suficientes garantías democráticas

En la otra orilla política, el portavoz socialista Francisco Jesús López Manzanera sostiene que todo el proceso "nace forzado por la presión social" y que el decreto de convocatoria "carece de garantías democráticas". El PSOE denuncia una supuesta "alineación" del alcalde con la empresa promotora, señalando, entre otros motivos, la cesión de espacios municipales para sus actividades informativas y la colocación de carteles de campaña. También acusan al Ayuntamiento de difundir tarde o de forma errónea la información del voto anticipado, reducir el número de mesas y no informar con claridad sobre los cambios de colegios electorales.

López Manzanera advierte de que existen estudios científicos que relacionan determinadas emisiones con problemas respiratorios y que, además, la instalación podría depreciar viviendas y negocios próximos. Aunque afirma que el "no" será mayoritario, teme que el 35% mínimo de participación pueda no alcanzarse debido —dice— a la falta de difusión institucional. Subraya que la plataforma y el PSOE están siendo quienes comunican la existencia de la consulta, a diferencia de unos comicios ordinarios, y critica que se haya ampliado el censo con más de 2.000 personas extranjeras con derecho a votar pero sin información suficiente sobre ello.

"Esta consulta es más importante que unas elecciones municipales", señala el PSOE

Sobre si aceptarían una eventual victoria del sí, López Manzanera afirma que asumirán el resultado "siempre que no haya indicios de irregularidad", y señala que vigilarán especialmente el voto anticipado, cuyo recuento final se realizará en la Secretaría General del Ayuntamiento. Para el PSOE, la falta de datos públicos sobre cuántos votos anticipados hay y la ausencia de claridad sobre el escrutinio suponen "un foco de incertidumbre".

Para López Manzanera, la consulta de este domingo tiene incluso más trascendencia que unas elecciones municipales. "La corporación cambia cada cuatro años, pero la instalación de una planta así, si se aprueba, permanecerá hasta que agote su vida útil", advierte. Por ello sostiene que la decisión exigía, a su juicio, “el máximo nivel de información, transparencia y garantías”, al tratarse de un proyecto con impacto duradero para el municipio.

En unas horas, los vecinos tendrán la última palabra. Y el municipio, un precedente que podría marcar un antes y un después en la forma de decidir grandes proyectos en la Región.