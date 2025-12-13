¿Qué tiendas y supermercados abren este fin de semana en la Región de Murcia?

Cada fin de semana de diciembre es una nueva oportunidad para aprovechar tu tiempo libre en la Región de Murcia y, quizás, hacer algunas compras. Para ello, es de gran ayuda conocer si las tiendas, centros comerciales y supermercados abren este sábado y domingo, 12 y 13 de diciembre.

Horarios de las tiendas de la Región

Centros comerciales

Las tiendas de los centros comerciales Nueva Condomina, Thader, Atalayas, en Murcia, y Parque Almenara, en Lorca levantarán la persiana este fin de semana. Al igual que lo hará el Espacio Mediterráneo, en Cartagena, o el Dos Mares, en San Javier, que reciben clientes los 365 días del año.

El Corte Inglés también atenderá a los clientes durante todo el fin de semana, garantizando así el servicio en estas fiestas navideñas. Lo hará en horario de 10.00 a 22.00 horas. Otros locales como Ikea y Media Markt igualmente abrirán todo el finde.

Las tiendas de moda también tienen previsto abrir estos días en los que las prisas por comprar los regalos de Papá Noel y Reyes Magos aprietan. En el caso de Zara y otras tiendas de Inditex, tanto el sábado como el domingo lo hará en su horario habitual (de 10 a 21.30 horas).

Supermercados abiertos en la Región

En lo que a supermercados respecta, Mercadona abrirá con normalidad el sábado en su horario habitual, de 09:00 a 21:30 horas. Sin embargo, para el domingo, 14 de diciembre, permanecerá cerrado.

La mayoría de las tiendas Carrefour planean abrir sus puertas durante el domingo, aunque hay excepciones, por eso mismo, para evitar confusiones, se aconseja verificar el horario de la sucursal de Carrefour más cercana en su página web.

Por su parte, gran parte de la red de supermercados de la cadena Lidl abrirá también todo el fin de semana, en sintonía con los horarios que se ven reflejados a través de su buscador de tiendas. Aquellos Lidl que levanten la persiana lo harán de 09.00 a 15.00 horas. De acuerdo con el supermercado Alcampo, su establecimiento estará operativo este fin de semana.

Una parte de las tiendas de la cadena Día abrirá durante todo el finde. Se puede consultar el horario concreto de una tienda DIA en este buscador de supermercados. Por otro lado, los supermercados Consum bajarán la persiana el domingo.

Para concluir, los establecimientos Aldi atenderán a sus clientes durante todo el fin de semana.