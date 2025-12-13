Stop Biogás: "El pueblo va a decir que no por más del 90%"

A las puertas de la consulta ciudadana sobre la futura planta de biometano en Las Torres de Cotillas, la plataforma Stop Biogás insiste en que el municipio se juega "mucho más que un proyecto industrial". Su portavoz, José Hernández Pedrero, recuerda que hace apenas un año nadie imaginaba que el debate llegaría a una votación popular: "Hemos llegado hasta aquí con muchísimos palos en las ruedas, con trabas constantes por parte del equipo de gobierno, pero al final, el pueblo podrá decidir si quiere esta planta o no".

Para Hernández, la propia convocatoria es una victoria del movimiento ciudadano, y asegura que el Ayuntamiento "nunca quiso llegar a este punto". Aun así, afirma que respetarán el resultado. El desafío principal, subraya, es superar el 35% de participación exigido para que la consulta sea vinculante, un porcentaje que considera alcanzable pese al aumento del censo en 2.700 personas por la inclusión de población inmigrante con derecho a voto.

En cuanto al sentido del voto, el portavoz afirma que perciben un rechazo rotundo al proyecto: "Calculo que más de un 90% de la población va a decir que no". Y argumenta que la oposición no responde a un impulso político, sino a razones de salud, impacto ambiental y calidad de vida. "La plataforma no es un partido. No queremos ganar nada. Solo defender un interés general", remarca.

"Incluso si creen que exageramos se debe ir a votar porque el riesgo es enorme"

Los motivos de esa postura, dice, son múltiples. En primer lugar, el movimiento vecinal desconfía de la capacidad real de la planta. Asegura que las cifras iniciales sobre la cantidad de residuos a tratar —"publicadas el 5 de agosto por la propia compañía", señala— hablaban de hasta 520.000 toneladas. "Luego bajaron a 250.000, y ahora dicen 160.000, pero la infraestructura está preparada para mucho más. Es como construir un hotel de diez plantas y prometer que solo usarás la primera. No se lo cree nadie", afirma.

Vecinos y miembros de la plataforma Stop Biogás, frente al Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. / L.O.

A esto se suma el impacto del tráfico pesado. Según sus cálculos, la actividad generaría "unos 80 camiones diarios de entrada y otros 80 de salida", muchos de ellos transportando residuos animales y orgánicos. Pese a las promesas del promotor, Hernández sostiene que no se respetarían los accesos previstos y que los vehículos atravesarían zonas urbanas, como ha ocurrido en otros municipios donde ya han consultado experiencias.

El portavoz también alerta de los efectos en la salud: "Científicos que han venido a explicarlo han sido clarísimos. Las partículas que pueden emitir estas plantas son perjudiciales, muy especialmente para quienes ya tienen patologías respiratorias". Añade que algunos expertos han advertido de posibles riesgos derivados de bacterias que intervienen en los procesos anaerobios, "incluso con incidencia en el ADN si hubiera una fuga grave".

Además está la limitación urbanística: la instalación, según Stop Biogás, impediría construir nuevas industrias de alimentación en un radio de kilómetro y medio, comprometiendo el crecimiento del polígono industrial, uno de los motores económicos locales. "Con un término municipal de apenas 39 km², no es el sitio para una megaplanta así y además está el problema del 'efecto llamada' que puede provocar la proliferación excesiva de macrogranjas porcinas" y el crecimiento insostenible de importantes empresas del sector.

De cara al domingo, Hernández lanza un mensaje directo a quienes aún dudan: "Incluso si alguien piensa que la plataforma exagera, debería ir a votar, porque si tenemos razón, el riesgo es enorme, y si no la tenemos, tiempo habrá de rectificar".