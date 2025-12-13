SPM consolida un modelo de agencia basado en calidad, innovación y talento

SPM Marketing Híbrido, agencia especializada en comunicación, marketing, publicidad y desarrollo digital, da un paso decisivo en su evolución con la apertura de una nueva oficina en Murcia, primera sede fuera de Lorca. Este avance forma parte del plan de expansión nacional 2025–2027, respaldado por un crecimiento sostenido de doble dígito en los dos últimos años y en la consolidación de SPM como una de las agencias con mayor presencia en comunicación institucional y corporativa de la Región de Murcia.

Fundada hace ocho años por Juanfran Guevara y Pedro Camacho, SPM nació con la visión de unir creatividad, estrategia y tecnología en un modelo propio: el marketing híbrido. Desde sus inicios en el vivero de empresas en Totana y después su propia oficina propia en Saprelorca, la agencia ha consolidado un enfoque diferencial basado en profesionalización, proximidad y rigor en la entrega. Hoy, SPM está formada por un equipo multidisciplinar de más de 40 profesionales distribuidos por toda España, capaces de gestionar proyectos integrales en comunicación institucional, privada y sectorial.

«El crecimiento de los últimos años confirma que la proximidad al cliente y la calidad en el servicio son nuestra mejor estrategia», destaca Pedro Camacho, Founder & Director de SPM. «Reforzar nuestra presencia en Murcia era un paso necesario para ofrecer un servicio aún más ágil y especializado».

Una nueva etapa de expansión

En 2024, SPM incorporó como consejero de Estrategia a Antonio Alcaraz, profesional con una amplia trayectoria internacional en las áreas de desarrollo corporativo y asesoramiento estratégico. Su llegada ha permitido estructurar un plan de crecimiento a largo plazo basado en seis pilares: posicionamiento, desarrollo comercial, diversificación, eficiencia operativa, innovación y talento.

«Siempre he considerado que SPM tenía un enfoque muy sólido, especialmente en comunicación institucional», señala Alcaraz. «Este plan nos permite ordenar la expansión, potenciar la marca y acompañar a clientes de mayor envergadura con un modelo profesionalizado y escalable, en los sectores público y privado».

Servicios La agencia trabaja hoy con metodologías de análisis, planificación estratégica y medición, alineadas con un propósito claro: generar impacto real y medible en la comunicación de empresas e instituciones. Planes integrales de comunicación.

Desarrollo web y productos digitales.

Campañas de comunicación y creación de piezas audiovisuales.

Comunicación institucional y sectorial.

Estrategia aplicada en marketing digital.

Organización de eventos.

SPM ha participado en algunas de las campañas y proyectos institucionales más visibles de la Región de Murcia, aunque históricamente ha priorizado la calidad en la ejecución antes que la visibilidad de marca.

La nueva oficina en Murcia responde al aumento continuado de clientes en la capital y su área metropolitana, así como al objetivo de reforzar la presencia de la agencia en sectores estratégicos de la región. La sede, que contará con equipo comercial, creativo y de gestión de proyectos, permitirá ofrecer reuniones presenciales con clientes, mayor capacidad de reacción y un acompañamiento más cercano.

El plan de expansión prevé la futura apertura de nuevas oficinas en Canarias, Madrid y Málaga en 2026, mercados donde SPM ya opera activamente y existe un elevado potencial de crecimiento.

«La comunicación puede ser global, pero nuestra relación con el cliente siempre es local», afirma Camacho. «Estar presentes físicamente nos permite entender mejor los ecosistemas donde operan las marcas y reforzar la capacidad de impacto».

Además, la agencia está desarrollando nuevas líneas especializadas orientadas a la digitalización, automatización e inteligencia artificial, anticipándose a los cambios estructurales del sector.

El talento, eje central del crecimiento

El equipo es uno de los principales activos de SPM. La agencia ha duplicado su plantilla en un año y ha puesto en marcha SPM Talent Match, un programa interno para potenciar competencias, liderazgo creativo y metodologías orientadas a contar con el mejor talentoposible.

«El talento es el motor directo de la calidad», afirma Alcaraz. «Combinar perfiles jóvenes con una cultura de liderazgo ágil aumenta nuestra capacidad de generar soluciones que creen un impacto real».

El programa incorpora iniciativas de formación continua, espacios donde dejar volar la creatividad y sistemas de evaluación basados en indicadores de rendimiento.

Mismo compromiso, nuevas oportunidades

Con la apertura de su oficina en Murcia y un plan de expansión ambicioso pero estructurado, SPM refuerza su compromiso con la proximidad, la excelencia en el servicio, la innovación aplicada a la comunicación y el marketing, el desarrollo de talento, la profesionalización del sector, y la capacidad de ofrecer soluciones integrales con impacto medible.

La agencia inicia así una nueva etapa de expansión nacional con un objetivo claro: seguir generando valor para marcas, instituciones y empresas de toda España desde un modelo basado en calidad, innovación y talento.