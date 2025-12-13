La Región de Murcia, en vilo por la borrasca Emilia: la Comunidad activa el plan antiinundaciones

La Región de Murcia está pendiente de la borrasca Emilia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 13 de diciembre, cielos muy nubosos o cubiertos, acompañados de chubascos ocasionales. Asimismo, habrá nubes bajas y brumas matinales, más probables en el interior.

Asimismo, la Aemet anuncia que las temperaturas estarán en ascenso, localmente sin cambios. Soplarán vientos en general moderados del noroeste, ocasionalmente fuertes en el litoral durante la segunda mitad del día.

En concreto, se esperan 14 grados de temperatura mínima y 18 de máxima en Cartagena; 7 de mínima y 14 de máxima en Caravaca de la Cruz; 10 de mínima y 16 de máxima en Lorca; 8 de mínima y 14 de máxima en Yecla; y 12 de mínima y 18 de máxima en la ciudad de Murcia.

Alerta amarilla y naranja

El mapa de la Región se tiñe de amarillo y naranja. Recuerda la Aemet en su web que "la borrasca Emilia, situada en torno al suroeste peninsular, experimentará un lento desplazamiento hacia el sur quedando situada entre Canarias y el golfo de Cádiz hasta el domingo 14".

"Como resultado, esta borrasca dará lugar a un temporal de viento, oleaje y lluvias intensas que serán especialmente intensas en Canarias, así como a lluvias fuertes y persistentes sobre el extremo suroeste peninsular y área del Estrecho. Así mismo, a partir del domingo se espera un incremento de la inestabilidad en el área mediterránea, con precipitaciones que durante este día podrán dar lugar a acumulados significativos en áreas del sureste peninsular".

Consejos de Protección Civil

En caso de tener que coger el coche se recomienda reducir la velocidad, extremar las precauciones y no parar en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua.

De producirse tormentas súbitas y lluvias intensas, se ha de tener en cuenta el lugar en el que se aparcan los vehículos.

El rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos estacionados sobre zonas inundables y, además arrastrarlos, como se ha visto en demasiadas ocasiones ya en la Región.

Si comienza a llover de manera torrencial, existe riesgo de inundación. "No atraviese con su vehículo, ni a pie, los tramos inundados, porque desconoce lo que puede haber debajo del agua y localice los puntos más altos de la zona", subrayan desde Protección Civil.

Fase de preemergencia

Como consecuencia de la evolución del episodio de lluvias y tormentas que afectará a la Región de Murcia desde la próxima noche, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias sitúa el plan Inunmur en fase de preemergencia, al afectar la emergencia a más de un municipio y requerirse recursos autonómicos no vinculados al municipio para su gestión.