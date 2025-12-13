Producir mejor y más sostenible en los ámbitos económico, social y medioambiental

Cajamar ha presentado en el Instituto de la Ingeniería de España en Madrid la publicación ‘Los sistemas de investigación e innovación agroalimentarias en el mundo’, coordinada por Tomás García Azcárate, doctor ingeniero agrónomo especializado en PAC y mercados agroalimentarios, como parte de las iniciativas enmarcadas dentro de la celebración del 50 aniversario de su Estación Experimental en Las Palmerillas.

Esta publicación, realizada por más de una docena de expertos, pone de relevancia el carácter estratégico y esencial del sector agroalimentario, detalla cómo han evolucionado en las últimas décadas la investigación y la innovación en diferentes países y regiones, como Estados Unidos, Unión Europea, Países Bajos, Italia, Francia, Israel, Nueva Zelanda, China y la propia España, y su papel como herramientas decisivas en el contexto actual.

Tras estos análisis, se concluye que todos estos países comparten un mismo desafío: producir mejor (en ocasiones, incluso más), y de manera sostenible en los ámbitos económico, social y medioambiental. También se destaca que la investigación agraria se encuentra actualmente ante varios retos, como la relación entre la investigación básica y la investigación aplicada, junto con la innovación; la transferencia de resultados desde el ámbito investigador al conjunto de la sociedad; la excesiva distancia entre el mundo investigador y la sociedad civil; la tensión entre el corto y el largo plazo y las diferentes percepciones de los problemas y prioridades entre el mundo agrario y rural y el mundo urbano.

En esta línea, plantea algunas propuestas para el futuro, entras las que se encuentran la posibilidad de celebrar una conferencia participativa que reúna a todos los actores implicados en la calidad y seguridad de los alimentos, incluida la distribución comercial, con el objetivo de establecer acuerdos de consenso social, así como un encuentro estatal sobre investigación agraria para conocer y divulgar las líneas de trabajo que se están desarrollando.