Los pescadores, descontentos con Europa: "Más de la mitad de los barcos de la Región no podrán trabajar esos 143 días"

Los pescadores de la Región de Murcia podrán faenar 143 días en 2026, tras el acuerdo alcanzado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con la Unión Europea, tras dos días de negociaciones. Desde Bruselas reclamaban reducir la actividad de este sector en un 65% hasta los 9.7 días de pesca.

"Después de dos días de trabajo (...) hemos logrado 143 días para nuestros barcos pesqueros del Mediterráneo", comunicó el ministro a los medios de comunicación, añadiendo que este año había sido una negociación "francamente difícil". Un resultado que considera “positivo para la globalidad y la diversidad de las pesquerías españolas”.

Pese haber logrado más días de faena de los contemplados por Europa, "la actividad sigue siendo inviable", para Bartolomé Navarro, presidente de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores. Desde la Federación agradecen el esfuerzo del ministro, pero señalan que "siguen siendo pocos días" y que "más de la mitad de los barcos de la Región no podrán trabajar esos 143 días".

"Para que la actividad fuera rentable para las empresas, tendrían que haber dado 180 días", reclama Navarro. Asimismo, reconoce que "el único punto positivo" es que no hay que cumplir nuevas medidas compensatorias ambientales "porque no hay más que podamos cumplir". En su opinión, podían haber concedido más jornadas de trabajo, ya que "especies, como la pescadilla y el salmonete, que tenía Europa en el punto de mira al estar amenazadas, se han recuperado en un 80%".

Desde la consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca que dirige Sara Rubira han considerado este acuerdo "como un primer paso con el que se rompe con cinco años de restricciones". A pesar de verlo como una medida positiva, Rubira indica que "siguen faltando 37 días de trabajo", en referencia a los 180 días que reclamaba el sector y que también defendía el Ejecutivo regional. “El Gobierno regional, con el presidente a la cabeza, ha presionado para frenar esta situación. Ha sido un trabajo constante junto al sector que comienza a dar los primeros frutos”, añadió.

Por su parte, el PSOE regional destaca el trabajo del Ministerio y critica la postura del PP europeo del que sostienen que su propuesta defendía "reducir a solo 9.7 los días de faena en todo un año, hubiera acabado con la pesca en la Región de Murcia, arruinando a centenares de familias", expresó el diputado socialista Fernando Moreno.

Frente a ello indica que López Miras "tenía dos soluciones: plantarse en Bruselas y decirles a sus compañeros de partido que dieran marcha atrás o mentir a la ciudadanía, como hace siempre, echándole la culpa de todo al Gobierno de España. Escogió la segunda opción, la que no sirve para nada ni ayuda a nadie".

Por último, añadió que “contra la inacción y a la campaña catastrofista llevada a cabo por la consejera Rubira y el Ejecutivo de López Miras, una vez más, el Gobierno de España gestiona y aporta soluciones a la Región de Murcia”.