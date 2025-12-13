Eurofruits Levante entre en Anecoop y amplia su alcance en el mercado hortofrutícola

Eurofruits Levante S.L. se ha incorporado como nuevo socio a Anecoop, primera empresa hortofrutícola del Mediterráneo, con el objetivo de fortalecer su capacidad competitiva en un mercado cada vez más desafiante. La empresa alicantina, ubicada en Rojales, produce pimiento, brócoli, calabacín y alcachofa, una oferta local, fresca y de calidad que se suma a la de la cooperativa de segundo grado.

El nuevo socio de Anecoop nace en 2020 de la fusión entre agricultores y exportadores de la zona del sur de Alicante y campo de Cartagena. En la actualidad, su producción se extiende a tres provincias: Alicante, Murcia y Albacete. Su sede en Rojales cuenta con unas instalaciones de 9.000 m2 dotadas de todo lo necesario para la gestión y conservación del producto. Además, dispone de certificación para trabajar con producto ecológico.

Con esta incorporación, Anecoop refuerza su estructura en el sudeste español y amplía su oferta en 12.700 toneladas de hortalizas. El principal producto de Eurofruits Levante es el pimiento, con un volumen anual estimado de 6.000 toneladas que cultiva en sus 400.000 m2 de invernaderos propios. Le siguen el brócoli, con una superficie de cultivo de 250 hectáreas y una producción de 3.000 toneladas, y el calabacín, para el que cuenta con 220.000 m2 de superficie de cultivo tanto en invernadero como al aire libre, que producen 2.500 toneladas. Completa su oferta la alcachofa, producto en el que destacan las variedades Blanca de Tudela y Green Queen, con 1,2 millones de kilos por campaña cultivados en 60 hectáreas ubicadas en la Vega Baja y Albacete.

Compromiso sostenible

La compañía alicantina comparte con Anecoop, pionera en sostenibilidad desde hace décadas, el compromiso con una agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente. En campo, dispone de las certificaciones GlobalG.A.P., Grasp y Spring, y tiene los sellos de la Asociación Alcachofa Vega Baja y de producción ecológica. En el área de producción cuenta con las certificaciones GlobalG.A.P., IFS y BRC.

En palabras de Iván Arenas Pérez, director de Eurofruits Levante, «sumarnos a este gran proyecto que es Anecoop supone una oportunidad excepcional para multiplicar nuestra capacidad de acceder a nuevos mercados, gracias a sus 50 años de experiencia comercial y a su presencia internacional ampliamente consolidada, con envíos a más de 70 países. La agilidad en el servicio es uno de nuestros objetivos, y en este sentido Anecoop nos ofrece toda la confianza».

Anecoop, cinco décadas al servicio de la agricultura española

En su 50 Aniversario, Anecoop sigue avanzando en conexión con el futuro de la agricultura española. Su presidente, Alejandro Monzón, ha dado la bienvenida a Eurofruits Levante S.L. y ha destacado que “La generación de estas alianzas empresariales es clave para la viabilidad de la agricultura en el largo plazo, ya que refuerza el potencial colectivo sobre el individual, dotando a las empresas agrícolas de capacidad de respuesta y de adaptación ante un mercado que no deja de transformarse”.

Desde su fundación en 1975, el Grupo Anecoop se ha constituido como una de las mayores empresas internacionales de comercialización de cítricos, frutas de temporada -verano y otoño-, frutas exóticas, hortalizas tanto de invernadero como de cultivo al aire libre, además de zumos, conservas vegetales, flores y productos de V gama y vinos. Es el primer exportador hortofrutícola español. En la actualidad integra, coordina y comercializa la producción de 61 cooperativas y empresas hortofrutícolas y vinícolas situadas en las principales zonas agrarias españolas y representa a más de 20.000 agricultores. Con más de 90 productos en cartera, dispone de una oferta homogénea en términos de volumen, gama y calendario, presente en un total de 74 países.