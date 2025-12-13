Encuentro Prear: un impulso para la acreditación profesional de trabajadores

El IES La Flota, Escuela de Hostelería y Turismo de Murcia, será el escenario del ‘Encuentro Prear: Impulso para la Acreditación y el Futuro Profesional’, organizado por el Instituto de las Cualificaciones de la Región de Murcia (Icuam), en colaboración con La Opinión. Este evento tiene como objetivo reconocer el compromiso de empresas que colaboran en la acreditación masiva de sus trabajadores y de centros educativos que se van a formar parte de la RED de Centros Prear en la Región de Murcia, contribuyendo a que la ciudadanía conozca esta oportunidad para mejorar su cualificación profesional.

El Procedimiento Prear es el conjunto de actuaciones dirigidas a reconocer, evaluar y acreditar la competencia profesional adquirida a través de la experiencia laboral o mediante vías no formales de formación. Se trata de un proceso riguroso y objetivo, basado en principios que garantizan la participación en condiciones de igualdad. Sus fines son: evaluar las competencias profesionales con metodologías que aseguren validez y rigor técnico; acreditar oficialmente dichas competencias, favoreciendo su puesta en valor para la inserción laboral, la movilidad y la progresión profesional; facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida, ofreciendo acreditaciones parciales acumulables que permitan completar títulos de Formación Profesional o certificados de profesionalidad.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, mantuvo en septiembre un encuentro con los responsables de STV Gestión para hablar sobre el procedimiento Prear. / L. O.

La jornada del Encuentro Prear comenzará con la recepción de asistentes y un taller para la inscripción de solicitudes en el procedimiento, abierto a la ciudadanía en general, que deberá inscribirse previamente a través del formulario habilitado por el diario La Opinión. Tras la apertura institucional y la intervención del Consejero de Educación y Formación Profesional, se proyectará un vídeo sobre la evolución del PREAR en la Región. A continuación, se presentará la Red de Puntos de Información Prear y se entregarán placas de reconocimiento a los centros que se van a formar parte de la RED de Centros Prear en la Región de Murcia. El encuentro concluirá con la exposición sobre la acreditación masiva en empresas y la entrega de distinciones a las compañías que han apostado por esta iniciativa, seguida de la clausura oficial por parte del Director General de Formación Profesional.

Reconocimientos a centros

En esta jornada se reconocerá la labor de centros educativos como CIFP Politécnico de Murcia, García Alix, Infante, Pedro Antonio Ruíz Riquelme, Sanje, Villa de Alguazas, Dr. Pedro Guillén, Gil de Junterón, Octavio Carpena Artés, La Florida, José Luis Castillo Puche, Los Cantos, Emilio Pérez Piñero, Pérez Chirinos, Felipe de Borbón, Los Albares, Santa María de los Baños, Cañada de las Eras, Ribera de los Molinos, Aljada, La Flota, Sierra de Carrascoy, Federico Balart y Sangonera la Verde, por su papel como puntos de información y difusión del Prear.

Distinción a empresas

Asimismo, se distinguirá la colaboración de empresas que han impulsado la acreditación masiva de sus trabajadores, entre ellas: Vrio Europa, El Limonar, El Dulze, Alimer, Marnys SA, STV Gestión SL, Fundación Centro Especial de Empleo Aidemar, Metalmecánicas Herjimar S.L., Fundownplant S.L., Grupo Hozono, Arrixaca Tragsa, JISAP, Catering Antonia Navarro y Paradores.

Trabajadora de STV acreditada con el Prear. / L. O.

Este reconocimiento continuará en un segundo encuentro, el próximo 20 de enero en el CIFP Escuela de Hostelería y Turismo de Cartagena, donde se distinguirá a otros centros de la red Prear.

Con iniciativas como el Encuentro Prear: Impulso para la Acreditación y el Futuro Profesional, la Región de Murcia reafirma su compromiso con la formación continua, la excelencia educativa y el reconocimiento del talento profesional.