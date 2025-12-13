La campaña 2025 en la DOP Jumilla recoge casi 50 millones de kilos de uva

Se cierran los datos de la vendimia en el Consejo Regulador DOP Jumilla, tras las pertinentes declaraciones de cosecha, con cerca de 49 millones de kilos de uva. Un ligero incremento de un millón de kilos respecto a la campaña anterior, tras los últimos tres años de sequía extrema, para iniciar un período de recuperación de los viñedos, gracias a las esperadas lluvias que vinieron durante la primavera.

El ciclo comenzó con un invierno tranquilo y una primavera generosa en lluvias. Las viñas, que venían agotadas de los años anteriores, recuperaron parte de su vigor. Marzo fue especialmente favorable con lluvias continuadas y generosas, que devolvieron el equilibrio a la viña. La mala noticia llegó el mes de mayo con episodios de granizo que afectaron a miles de hectáreas de viñedo.

En el resto del cultivo, la evolución fue constante y armónica, con un mes de julio fresco que hizo que el ciclo vegetativo siguiera los tiempos normales. Sin embargo, el ciclo se aceleró a comienzos de agosto, con una intensa ola de calor que se instaló durante más de dos semanas. Este cambio brusco de temperatura aceleró la maduración adelantando las vendimias prácticamente por toda la DOP. A pesar de la rapidez, la vendimia transcurrió con calma y sin sobresaltos. La uva llegó a bodega en excelente estado sanitario, con madurez completa y buena concentración.

Alegría muy contenida en la zona, dado que nuevamente los rendimientos medios fueron muy bajos, inferiores a 2.000 kg hectárea, que sitúa a esta denominación con rendimientos de los más bajos de España y también del mundo.

La Monastrell, que sigue siendo la variedad más recolectada en la DOP Jumilla, con más de 28 millones de kilos, ha respondido muy bien, manteniendo su equilibrio habitual. Las variedades blancas han tenido una vendimia más rápida, prácticamente adelantada en bloque.

Elena Pacheco, gerente de Bodegas Viña Elena, quien iniciaba su vendimia de Monastrell el día 20 de agosto, en el paraje Marín, uno de los situados más al sur de la DOP Jumilla, la recuerda como «una campaña que nos ha recordado lo esencial: estar presentes en el campo, observar con atención y decidir con rapidez», y asegura que «la uva llegó a bodega en excelente estado sanitario, con madurez completa y buena concentración».

Desde la parte más alta y al norte de la Denominación de Origen, el gerente de la Cooperativa Santiago Apóstol de Montealegre del Castillo, Eloy Sánchez comenta que «esta campaña nos deja sensaciones claras y un ambiente especial. En conjunto, van a ser vinos frutales, con estructura, sabor e intensidad. Una añada interesante, con concentración y un carácter que refleja bien el tipo de verano que hemos tenido. Merece la pena decir que los vinos vienen con personalidad y con una expresión limpia y directa, de las que gustan desde el primer momento».