La venta de mascarillas se dispara y comienzan a escasear en las farmacias murcianas

La llegada de los virus respiratorios y la implantación de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los centros de salud y hospitales de la Región de Murcia ha disparado la demanda de estos productos de protección en las farmacias de la Comunidad, llegando a escasear el stock en muchas de ellas durante esta misma semana.

Natalia Serrano, de la Farmacia Marín Sánchez de Murcia, reconoce que "la venta de mascarillas ha subido muchísimo estos días, hasta el punto de que nos quemos quedado sin mascarillas quirúrgicas tras venderse las más de 300 que teníamos desde este pasado lunes". Sobre las peticiones de los ciudadanos, señala que las más demandadas son las quirúrgicas, aunque también hay clientes que se llevan las FFP2 cuando tienen prevista una visita al hospital.

En la Farmacia La Purísima de Murcia sólo quedaban este jueves mascarillas FFP2 e infantiles, ya que las quirúrgicas están también agotadas. "Se están vendiendo muchísimas, por lo que hemos tenido que pedir más. Estamos a la espera de que nos lleguen", explica a La Opinión Belén Villamor.

Mejor suerte tienen los vecinos del entorno de la Farmacia Sánchez Carrascosa de Cartagena, donde Ana Ávila reconoce que "aún nos quedan algunas, aunque hemos notado mucho el aumento de ventas estos días, desde que se anunció que iba a ser obligatorio su uso en la Región de Murcia".

Lucía Abad, auxiliar de la Farmacia San José de Lorca, dice que en su botica "también están empezando a escasear, no preveíamos esta venta ni que se obligara a su uso, por lo que nos ha pillado a todos un poco desprevenidos". En su caso, ellos están vendiendo principalmente mascarillas quirúrgicas, "aunque hay pacientes vulnerables o de oncología que sí que nos piden las FFP2".

Tratamiento de infecciones respiratorias

Los datos del Observatorio de Tendencias de Cofares muestran que la demanda acumulada de mascarillas en las farmacias comunitarias ha crecido un 385% en las últimas dos semanas, periodo en el que también se registra un fuerte incremento en la demanda de productos asociados a la prevención y tratamiento de infecciones respiratorias coincidiendo con la llegada adelantada de la gripe.

Además de la venta de mascarillas, los datos del Observatorio también muestran un aumento del 150% en la demanda de test de antígenos, incluidos los combinados que permiten diagnosticar el SARS-CoV-2, el virus de la gripe A y el virus de la gripe B. Asimismo, los productos destinados al alivio de síntomas de gripes y resfriados han experimentado un repunte del 47%.

La temporada de gripe ha comenzado con una intensidad superior a la registrada el año pasado y la rápida expansión del virus ha llevado a diversas comunidades autónomas a recomendar el uso de mascarillas en centros sanitarios y espacios cerrados, e incluso a instaurar su obligatoriedad, como es el caso de la Región de Murcia, Aragón y Cataluña, algo que ya se está reflejando directamente en las farmacias.

Este adelanto de la circulación gripal está relacionado con la variante K de la gripe A, que presenta una transmisión más rápida que las cepas predominantes de temporadas anteriores. Y, aunque no provoca cuadros más graves, sí incorpora mutaciones en la hemaglutinina que permiten evadir parcialmente la inmunidad previa, facilitando un aumento precoz y más amplio de contagios.

Tos, garganta y descongestión, también al alza

El repunte gripal y la mayor circulación de virus respiratorios en estas últimas semanas han impulsado igualmente la demanda de otros productos de autocuidado. En las últimas dos semanas, los artículos para la tos han registrado un crecimiento del 41%, mientras que los destinados al cuidado de la garganta han aumentado un 21% y los descongestivos nasales han experimentado una subida del 10%. Estos datos consolidan la tendencia al alza de los productos orientados al alivio de los síntomas respiratorios, habitual en periodos de elevada incidencia vírica.

El análisis del Observatorio de Tendencias de Cofares revela un patrón dominante que muestra una alta sensibilidad social ante el aumento de casos de gripe y otras infecciones respiratorias, impulsando la compra preventiva de mascarillas y test y la búsqueda temprana de tratamiento en farmacia.