Los trabajadores de Amazon en Murcia intensifican la huelga a las puertas de la Navidad

La plantilla de trabajadores de Amazon en Murcia anunció este jueves tres nuevas jornadas de huelga a las puertas de la Navidad después de las movilizaciones y los paros realizados a finales del pasado mes de noviembre, durante la semana del Black Friday.

"Las protestas de noviembre no solo han evidenciado el descontento generalizado, sino que han obligado a la dirección de Amazon y al resto del sector a reaccionar ante un conflicto que ya no pueden seguir ignorando", sostiene el comité de huelga en el centro logístico de Corvera (RMU1).

Los paros, que se continuarán durante los días 17, 18 y 19 de diciembre, han servido durante los días anteriores (a través de "seguimientos masivos") para frenar maniobras, destapar contradicciones internas y forzar a la empresa a dar explicaciones públicas. Y en el conjunto del sector ha provocado que, después de meses de bloqueo, la patronal se vea empujada a acudir a la mesa de negociación el 19 de diciembre en la Oficina de Mediación y Arbitraje Laboral (OMAL)".

La Asamblea aprobó por unanimidad una declaración de apoyo a los empleados

"Ese día, mientras USO participe en la mesa negociadora, CGT e independientes estarán en la calle presionando, apoyando y garantizando que las reivindicaciones de la plantilla no se diluyan. La negociación no llega por casualidad, sino como consecuencia directa de la presión y la movilización sostenida". En este sentido, recuerdan que este miércoles la Asamblea Regional aprobó por unanimidad la propuesta de Podemos-IU para dar luz verde a una declaración de apoyo a la plantilla de Amazon en huelga en Murcia.

En un primer momento desde CGT anunciaron que la huelga se continuaría en una segunda tanda del 16 al 23 de diciembre, pero por ahora -salvo que la situación vuelva a cambiar- solo se van a realizar entre el 17 y 19 de diciembre.

Adrián González

"Modelo de precariedad y abusos", según Podemos

"Es fundamental que, tanto las instituciones como la sociedad, apoyen a la plantilla en su lucha por conseguir unas condiciones de trabajo dignas frente a una multinacional extranjera que ganó el año pasado 60.000 millones de dólares y viene aquí a imponer un modelo de precariedad y abusos", defendió la diputada morada María Marín.

Las trabajadoras, explican en el comunicado, "no quieren gestos simbólicos, sino soluciones reales: salarios dignos, rotaciones justas, formación efectiva, plus de nocturnidad adecuado, reconocimiento de accidentes laborales, vacaciones equilibradas, reconocimientos de los permisos por ley y condiciones claras para domingos y festivos. Lo que se exige es lo básico: respeto y derechos".

La plantilla quiere así demostrar a la dirección del centro "que sin su trabajo no se mueve ni Amazon, ni la logística, ni el transporte; y que cada derecho conquistado nace siempre del mismo lugar: la organización colectiva".