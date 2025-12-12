Una semana más de margen para evitar el desalojo en Murcia de Patxi, un vecino vulnerable de 78 años

Una semana más de margen para que no se vaya de la casa en la que ha estado viviendo desde hace 25 años. Es el poco tiempo que ganó este viernes al mediodía Patxi, un septuagenario con enfermedad crónica y con certificado oficial de vulnerabilidad, gracias a la presión vecinal y al apoyo de los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y del Sindicato de Vivienda de la Región de Murcia.

Este hombre se enfrentaba por la mañana en Murcia al desalojo de la vivienda de la calle Ramón Gallud en la que residía en régimen de alquiler desde el año 2000 y que dejó de pagar al legítimo propietario hasta que se repararan los desperfectos que venía exigiendo.

Desde el Sindicato de Vivienda aseguraron que durante este tiempo, las condiciones del inmueble se habían deteriorado gravemente sin que la parte arrendadora hubiese asumido las reparaciones necesarias en más de ocho años, a pesar de las obligaciones establecidas en el contrato de alquiler. "Humedades, desperfectos estructurales y fallos en instalaciones básicas han empeorado progresivamente el estado de la vivienda, comprometiendo la salud y la dignidad del inquilino", que dejó de pagar la cuota mensual hasta que no se acometiesen estos arreglos.

"Es un hombre muy querido por los vecinos y la gente del barrio", asegura el cura Joaquín

Conocidos de Patxi, el cura Joaquín Sánchez como representante de la PAH y otros miembros del Sindicato de Vivienda estuvieron presionando para que no se llevase a cabo el lanzamiento. Ahora, tras la semana de margen concedida, este hombre tendrá que esperar al próximo viernes para ver qué ocurre.

"Nos hubiera gustado que se aplazase hasta después de la Navidad, pero no ha podido ser por el momento. Vamos a ver en los próximos días cómo evoluciona la situación, porque se ha demostrado que es un hombre muy querido por los vecinos y la gente del barrio de Vistabella", aseguró el cura Joaquín a La Opinión.

El desalojo se iba a producir en la calle Ramón Gallud de Murcia este viernes ante la presencia de decenas de personas. / Juan Carlos Caval

La situación de Patxi se ha ido agravando por sus problemas cardíacos y endocrinos, así como por las recomendaciones médicas que desaconsejan que salga de casa en episodios de frío o calor extremos. "El desalojo podría poner en riesgo directo su salud, dejándole sin un entorno seguro y adaptado a sus necesidades", advirtieron desde el Sindicato de la Vivienda.

Negociación en punto muerto

En un intento por alcanzar una solución, el inquilino ofreció abonar el 75% de la deuda pendiente a cambio de que la propiedad realizara las reparaciones necesarias para que la vivienda pudiera considerarse habitable. La propuesta fue rechazada, dejando sin vía de negociación a un hombre con recursos limitados y con reconocimiento oficial de vulnerabilidad.

Desde el Sindicato de Vivienda de Murcia denunciaron que ejecutar el desahucio en estas circunstancias "contradice tanto el espíritu como la letra de la ley, que protege a personas vulnerables de lanzamientos inmediatos y endurece las obligaciones de las partes arrendadoras". Además, defienden que el informe de vulnerabilidad debe paralizar el procedimiento al menos hasta final de año.

El Sindicato seguirá solicitando la suspensión inmediata del lanzamiento y "la revisión urgente del caso, instando a la Administración a cumplir los protocolos de protección y a garantizar que ninguna persona mayor y enferma quede desamparada por la inacción institucional y el incumplimiento de la parte arrendadora".