Salud exige la retirada del Estatuto Marco tras una huelga que deja a más 16.000 pacientes sin atender en la Región

El Gobierno regional ha exigido este viernes en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud la retirada del Estatuto Marco y que el Ministerio de Sanidad "asuma su responsabilidad por poner en jaque a la sanidad pública al provocar, en plena epidemia de gripe una huelga de los profesionales sanitarios", según ha informado el consejero de Salud, Juan José Pedreño.

El responsable regional de Salud ha considerado también que la reforma del Estatuto Marco ha sido "improvisada, chapucera y sin memoria técnica, jurídica ni económica" y que, además, "carece de rigor y de consenso con el personal sanitario". Para Pedreño, "es el momento de retirar este proyecto fallido y empezar una reforma seria, dialogada y consensuada" con profesionales, sindicatos y comunidades autónomas", según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

En la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, celebrada online esta mañana, también ha señalado que "establecer unas condiciones actualizadas a las necesidades de los profesionales del Sistema Nacional de Salud requiere también una solución a la falta de facultativos especialistas, como venimos reclamando hace años, a fin de dar respuesta a los nuevos criterios del Estatuto y, lo que es más importante: a las necesidades de los pacientes y usuarios".

Consejo Interterritorial de Salud

En la reunión se abordaron también la presentación del manual de evaluación del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027 con la metodología de recogida de información y datos, la planificación temporal y los indicadores seleccionados para monitorizar el despliegue y el impacto del plan en las comunidades autónomas y en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

También se aprobó el calendario común de vacunación e inmunización a lo largo de toda la vida, el calendario de vacunación específica en personas adultas con condiciones de riesgo y el calendario de vacunación específica en menores y adolescentes con condiciones de riesgo. Este calendario establece los criterios comunes para la vacunación cuya aplicación favorece a toda la población, tanto a las personas que se vacunan como a las que no lo hacen, y en el que ha participado activamente la Región de Murcia.

Por otra parte, se aprobó el modelo de plan de seguimiento individualizado del largo superviviente de cáncer infantil. A partir de ahora, una vez dado de alta hospitalaria tras el tratamiento recibido, ese seguimiento se realizará de forma más estrecha desde los centros de salud, manteniendo la misma colaboración con los especialistas del hospital, mediante un circuito especial y más rápido por si se requiere una valoración más específica para contribuir a mejorar su calidad de vida y lograr que se pueda reincorporar a su vida familiar, social y laboral o educativa.

Además, entre otras iniciativas, se dio cuenta del informe de resultados del Grupo de Trabajo de actualización de los criterios de distribución de fondos para el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria.

Más de 16.000 pacientes sin atender por la huelga

El Servicio Murciano de Salud (SMS) no ha podido atender a 16.164 pacientes que tenían cita programa entre el martes 9 y este viernes, 12 de diciembre, “a causa de la huelga de médicos”.

Este paro, convocado en todo el país por los facultativos en contra del borrador del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud elaborado por el Ministerio de Sanidad, ha obligado al SMS a suspender 13.992 consultas, 572 cirugías y 1.600 pruebas diagnósticas.

En la Región de Murcia, el seguimiento de la huelga ha sido de una media del 23,6 por ciento durante los cuatro días de convocatoria.

“La ministra de Sanidad, Mónica García, es responsable del daño causado a los pacientes por esta huelga de profesionales sanitarios en plena epidemia de gripe, lo que genera un aumento en las listas de espera”, resaltó el consejero de Salud, Juan José Pedreño, quien añadió que “Mónica García tendría que dar explicaciones y asumir la responsabilidad de su ineptitud”.

Más demoras

Pedreño afirmó que se trabaja “muy duro” en la Región de Murcia para reducir las demoras, y “de hecho, nuestras listas de espera están por debajo de la media nacional”. Recordó que la espera media de cirugía de la Región (96,64) está 22 días por debajo de la media nacional (118,6 días), y también la de consultas externas (82,7 días respecto a 96 media nacional), según el propio informe publicado por el Ministerio de Sanidad con datos referidos a junio de 2025. Unos datos que la Región de Murcia ya publicó en julio.

Actualmente, se espera 22 días menos para ser intervenido y 14 días menos para acudir a una consulta externa en el SMS que en relación al conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Los Presupuestos regionales de 2025 incluyen una partida exclusiva de 31,5 millones de euros -un millón más que el año pasado- para seguir reduciendo las listas de espera.