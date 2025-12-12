La Región de Murcia se consolida ante la ONU como ejemplo global de economía social

Más de 20 agencias de Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y las principales organizaciones europeas e internacionales del sector, además de especialistas de diversos países se dieron cita en Murcia entre los pasados 3 y 5 de diciembre durante el V Simposio Técnico de la Task Force de Naciones Unidas para la Economía Social y Solidaria (Untfsse). El principal objetivo: avanzar en la aplicación del Plan de Acción Estratégico de la ONU en materia de economía social.

«El simposio ha sido una oportunidad para consolidar y reconocer aún más el papel de España y de la Región de Murcia como referentes mundiales en el fomento de la Economía Social y Solidaria para el desarrollo sostenible, en consonancia con las dos recientes resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre su promoción», resaltó Simel Esim, presidenta de la Task Force.

Simel Esim. / Juanchi López

El encuentro tuvo lugar en la sede de CaixaBank en Murcia, y fue coorganizado por la Task Force, sección de economía social de la ONU liderada por la Organización Internacional del Trabajo; el Ministerio de Trabajo y Economía Social; Cepes; el Gobierno de la Región de Murcia y Ucomur.

Por su parte, Juan Antonio Pedreño, presidente de Social Economy Europe, Cepes y Ucomur, subrayó que «este evento constituye un nuevo hito en la proyección internacional de la economía social española y en la consolidación de un marco institucional sólido que reconoce a este modelo empresarial como un motor estratégico para responder con eficiencia a los grandes retos económicos, sociales y medioambientales a escala mundial». Asimismo, reivindicó que la economía social sea una prioridad en el marco financiero de la UE.

Juan Antonio Pedreño, presidente de Social Economy Europe, Cepes y Ucomur. / Juanchi López

Oportunidad estratégica

En el foro se abordaron temas como la incorporación de la economía social al sistema de Naciones Unidas, la cooperación institucional internacional, la innovación social, la transición verde y digital, la igualdad de género y la no discriminación, además de la investigación y estadísticas internacionales que impulsen la toma de decisiones.

Reunión de trabajo de los expertos internacionales de la Untfsse. / Verabril

Entre otras autoridades presentes durante las jornadas, también participaron Marisa López Aragón, consejera de Empresa, Empleo y Economía Social; Luis Alberto Marín, consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital; Jaime Iglesias, comisionado especial para la Economía Social del Gobierno de España; y Mercedes Bernabé, concejala de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Murcia.

Marisa López Aragón. / Juanchi López

Un foro internacional que ha supuesto una oportunidad estratégica para garantizar que la economía social continúe siendo una prioridad presupuestaria y política en Europa, especialmente en el futuro Marco Financiero Plurianual de la UE, además de dar continuidad y desarrollar políticas como la PAC y, de forma muy especial, garantizar la permanencia del Fondo Social Europeo+, el Feder o el instrumento financiero InvestEU que resultan esenciales para mantener el empleo, reducir desigualdades y garantizar que la economía social siga vertebrando la competitividad y el crecimiento de todos los territorios de Europa.