La Región amplía 30 días la receta electrónica para no colapsar los centros de salud ante la epidemia de gripe

El Servicio Murciano de Salud (SMS) amplía 30 días la duración de los tratamientos prescritos con receta electrónica cuya fecha prevista de caducidad se encuentre entre el 16 de diciembre y el 14 de enero de 2026, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El objetivo es "facilitar el acceso de los pacientes a su medicación y evitar que tengan que desplazarse a los centros sanitarios para su renovación, sobre todo en estos días en los que se registra un aumento de la presión asistencial por el incremento de casos de gripe en la Región".

Esta actuación beneficiará a unos 60.500 pacientes con 184.497 tratamientos que caducarían en ese periodo y que ahora tendrán automáticamente ampliada la validez de sus recetas electrónicas 30 días.

Con esta medida también se libera a los médicos de Atención de Primaria de la gestión administrativa que supone la renovación de las recetas de pacientes tanto con tratamientos crónicos como a demanda, incluidos aquellos que requieren visado, y se facilita dar una respuesta más fluida a los pacientes que acuden a los centros sanitarios a causa del aumento de infecciones respiratorias agudas.

Como excepción, se excluyen de esta actuación los tratamientos con antipsicóticos depot o inyectables de administración directa, catalogados como 'Medicamentos de Alto Impacto', que se administrarán a los pacientes desde los centros sanitarios.

Sistema informatizado

La receta electrónica es un sistema informatizado que habilita la transmisión de la información de los tratamientos prescritos directamente a las oficinas de farmacia para su dispensación.

La retirada en la farmacia de los medicamentos para tratamientos agudos o la primera dispensación de tratamientos crónicos debe realizarse en un plazo de 10 días desde su prescripción. En el caso de los tratamientos crónicos, si hay una interrupción de las dispensaciones superior a 90 días, el tratamiento se bloquea y el paciente debe acudir a la consulta para que se le autorice nuevamente la dispensación.

Los tratamientos farmacológicos que requieran receta médica, incluidos los que carecen de financiación, deben prescribirse en el sistema de receta electrónica, salvo imposibilidad técnica, en cuyo caso podrán emitirse las prescripciones usando el formato de receta tradicional, como ocurre con las fórmulas magistrales o vacunas individualizadas. Igualmente, es esencial la revisión de los tratamientos crónicos de los pacientes para evitar inercias terapéuticas.