Reclaman la creación de un consorcio de policías locales para vigilar y proteger el Mar Menor

Los Alcázares acogió este viernes una nueva sesión del Comité de Seguimiento del Mar Menor, centrada en analizar los usos de la laguna y avanzar hacia un marco regulador que combine la protección ambiental con las actividades tradicionales y deportivas. El encuentro reunió a representantes de distintos colectivos vecinales y vinculados a la navegación y la pesca, quienes compartieron su visión sobre la situación actual del Mar Menor y propusieron medidas para un uso más sostenible.

Durante la sesión, los colectivos coincidieron en señalar conflictos entre distintos usos de la laguna y en la necesidad de reforzar la regulación y la vigilancia. Pedro José Sánchez, concejal de Transición Ecológica del Ayuntamiento de Los Alcázares y presidente en funciones del Comité, afirmó que "todos los intervinientes han coincidido en que falta una mayor regulación y, sobre todo, un mayor control y cumplimiento de la normativa existente. Por ello, desde el Comité consideramos imprescindible una normativa clara y coordinada entre ayuntamientos, Comunidad Autónoma y Estado".

"Necesitamos que se cumpla la normativa existente", señala Pedro José Sánchez

Sánchez también subrayó la importancia de la coordinación entre administraciones: "Se plantea una mayor coordinación entre el Estado, a través de la Guardia Civil, y la Comunidad Autónoma para poder llevar a cabo inspecciones y sanciones. Asimismo, se podría crear un consorcio entre las policías locales de los ayuntamientos ribereños, con participación de la Comunidad Autónoma, para dotar de medios y reforzar el control sobre la lámina de agua destinada a bañistas y zonas próximas a las playas".

Normativa específica de navegación y fondeo

Tras escuchar a todos los invitados, el Comité aprobó por unanimidad varias propuestas que serán elevadas al Comité de Representantes, en el que participan con voz y voto el Gobierno central y la Comunidad Autónoma. Entre las medidas destacadas se encuentra la creación de una unidad de vigilancia específica para el Mar Menor, coordinada entre administraciones, así como la elaboración de una normativa específica de navegación y fondeo, que posteriormente será evaluada por el Comité de Seguimiento.

Además, se acordó invitar a la Consejería de Fomento a presentar el Plan de Ordenación Territorial vinculado al Mar Menor y se recordó que está abierto hasta el 15 de diciembre el plazo para presentar candidaturas de ciudadanos que deseen formar parte del Comité de Representantes, promoviendo así una participación plural y amplia de la sociedad civil. Las propuestas deben enviarse al correo comiteseguimientomarmenor@gmail.com.

El presidente del Comité concluyó destacando la voluntad unánime de avanzar hacia "una gestión responsable, coordinada y eficaz del Mar Menor, que permita proteger la laguna y garantizar el equilibrio entre conservación y usos tradicionales".