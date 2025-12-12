Las navidades serán "más frías y lluviosas de lo normal" en la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) publicó este jueves la predicción mensual por semanas, que indica las tendencias climatológicas del próximo mes en la Región de Murcia sin afinar días concretos.

La previsión señala que el periodo del 15 de diciembre al 4 de enero, que abarca la Navidad, será más frío y húmedo de lo habitual en la comunidad murciana. "Se presentan unas navidades algo más frías y lluviosas de lo normal para la época del año", ha indicado este viernes la Aemet en el texto que acompaña al informe de la predicción compartido en sus redes sociales.

Ya la próxima semana (15 - 21 de diciembre), previa a la Navidad, se esperan lluvias, principalmente durante los primeros días. Empieza a destacar así el carácter húmedo del próximo mes, aunque en ese periodo las temperaturas aún permanecerán suaves para la época.

La semana siguiente, del 22 al 28 de diciembre, con Nochebuena de por medio, será, en cambio, más fría e igualmente lluviosa, según pronostica a rasgos generales la Aemet.

Mientras que la semana de Fin de Año, del 29 de diciembre al 4 de enero, aún bajarán más las temperaturas en la Región y los termómetros marcarán valores por debajo de lo habitual para la época. No obstante, la situación climatológica en ese periodo se espera normal en cuanto a lluvias.

Finalmente, Meteorología adelanta que en la semana de Reyes continuará la misma tónica: "algo más lluviosa y fría de lo normal".

La previsión de este fin de semana

La previsión de la Aemet, consultada por esta redacción, señala que este viernes 12 de diciembre se esperan lluvias débiles y ocasionales, especialmente por la tarde. En cuanto a las temperaturas, apenas experimentarán cambios respecto a los últimos días.

Para el sábado, Meteorología augura chubascos algo más intensos que el viernes, aunque igualmente débiles y ocasionales a partir del mediodía. Este riesgo de precipitaciones abarca a casi toda la Región, solo el Altiplano se libraría.

En cuanto a las temperaturas el 13 de diciembre, habrá un ligero aumento de las mínimas y las máximas permanecerán con pocos cambios.

Será el domingo cuando las lluvias sean significativas, lo que ha llevado a activar el aviso amarillo en casi todo el territorio. La Aemet prevé que el agua caiga con más ganas esa jornada y los chubascos sean más generalizados, ya que cubrirán toda la Región.

Mapa de alerta por lluvias en la Región / 112

La previsión indica que las lluvias empezarán de madrugada el domingo, continuarán toda la mañana y abarcarán parte de la tarde. Serán más intensas en el sur de la comunidad, donde se podrían registrar acumulaciones de agua significativas.

Las temperaturas esa jornada se esperan con pocos cambios y el viento se intensificará en zonas altas y del litoral. Meteorología indica que las lluvias, previsiblemente, continuarán durante el lunes y el martes de la semana que viene, aunque menos fuertes que el domingo.