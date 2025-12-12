De Murcia a Egipto, Japón o Canadá: el Info prepara a nueve jóvenes talentos para impulsar las exportaciones de la Región

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), ha seleccionado a los nueve jóvenes que participarán en una nueva edición de las Becas de Internacionalización, un programa estratégico destinado a formar especialistas en comercio exterior que apoyen la expansión internacional del tejido productivo de la Región de Murcia.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, mantuvo esta mañana un encuentro con los nueve becarios, a quienes entregó sus respectivas acreditaciones, y señaló que "la Región apuesta de verdad por su talento joven y por su proyección internacional. Una apuesta que se conjuga en estas becas, con las que se prepara a profesionales capaces de abrir puertas en mercados estratégicos y de acompañar a nuestras empresas en su expansión exterior", añadió.

Este año más de 40 aspirantes participaron en un proceso de selección muy exigente, dividido en tres fases, que incluían pruebas de comercio exterior, evaluación curricular, acreditación de idiomas y entrevistas personales. Finalmente, se han adjudicado nueve plazas en otros tantos destinos, con dotaciones económicas que oscilan entre los 25.100 y los 45.800 euros por alumno, según el coste de vida en cada país.

El programa cuenta con una dotación total de 390.000 euros, de los que 299.400 euros corresponden al pago de las becas, según destinos. El resto es para cubrir los gastos asociados del programa, como los viajes de salida y retorno, pólizas individuales con coberturas sanitarias y de viaje o cursos para los becarios, entre otros.

Más de 40 aspirantes participaron en un proceso altamente competitivo

¿A dónde irán destinados?

En concreto, en esta edición los becarios comenzarán su estancia el próximo mes de enero en El Cairo (Egipto), Ho Chi Minh (Vietnam), Kuala Lumpur (Malasia), São Paulo (Brasil), Seúl (Corea del Sur), Los Ángeles (EEUU), Tokio (Japón), Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y Toronto (Canadá).

El programa se consolida además como una herramienta eficaz de inserción laboral, ya que, según los datos de la promoción de 2024, "los becarios se incorporan al mercado laboral antes de los tres meses tras su regreso, y más de la mitad encontró trabajo de manera inmediata en departamentos de exportación de empresas regionales y nacionales", destacó la consejera.

En este sentido, López Aragón aseguró que "los resultados hablan por sí solos: estas becas funcionan, generan oportunidades reales y mejoran la capacidad exportadora de nuestras empresas".

Los nuevos graduados becados por el Info colaborarán activamente con el Plan de Promoción Exterior de la Región de Murcia, apoyando misiones comerciales, identificando oportunidades de negocio, analizando sectores y tendencias de mercado y acompañando a pymes en sectores clave como el agroalimentario, la tecnología, la industria química o los productos gourmet.

Además, una vez finalizada su estancia, los participantes se integrarán en la Bolsa de Técnicos de Comercio Exterior, reforzando la disponibilidad regional de perfiles especializados, cuyas contrataciones pueden contar con incentivos de hasta 13.000 euros gestionados por el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF).