Miguel López: "Somos modelo de éxito gracias a la colaboración público-privada"

Como representante de más de 100.000 empresas de la Región de Murcia, el 96% del tejido empresarial, la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) tiene como obligación defender y hacer cumplir la ley de una manera sostenible, todo «por el bien común». Así lo afirmó su presidente, Miguel López, quien defendió «la colaboración público-privada como la principal responsable de que hace que la región sea un modelo de éxito». «No se puede legislar ni gobernar de espaldas al tejido empresarial, que al final es el que crea riqueza. Los empresarios predicamos con el ejemplo, y cuando se nos escucha todos avanzamos mucho más. Y siendo una comunidad infrafinanciada, tiene mérito hacer de una necesidad virtud, ganando resiliencia y competitividad», añadió López.

Por ello, el presidente de Croem demanda fondos y recursos para poder seguir trabajando en el desarrollo económico y social de la región, pionera por ejemplo en la posibilidad de dar de baja un vehículo a través de la Dirección General de Tráfico, y no en desguaces, gracias a la instalación del software necesario.

El asociacionismo también fue reconocido por Miguel López, por sus beneficios en la transformación y profesionalización de los sectores.

«Soy guardián del medio ambiente y chatarrero a mucha honra, porque he sabido entender que como empresarios no podemos quedarnos solos, hay que trabajar mano a mano con la Administración, porque si no nuestras reivindicaciones perderán peso», concluyó el máximo dirigente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia.