Mucho más que el material con el que trabajaban nuestros abuelos

La jornada contó con las intervenciones de Pedro Yepes, responsable de proyectos europeos y cambio climático en el Ayuntamiento de Cartagena; y Silvia Esteban, responsable de formación, selección y desarrollo de personas en Talasur Group Construcción, quienes presentaron diferentes casos de éxito desarrollados en la Región de Murcia del proyecto Spartaria.

La necesidad de adecuación de las masas forestales para aprovechamiento de recursos y restauración ambiental en Cartagena, Moratalla y Calasparra, así como nuevas oportunidades de emprendimiento y empleo verde aprovechando estos recursos forestales, fue la chispa que prendió esta iniciativa que adapta los entornos forestales al cambio climático fomentando su multifuncionalidad y beneficios ecosistémicos.

Además, es un proyecto que nace para hacer frente a desafíos como son el peligro de incendios, la pérdida de biodiversidad y desertificación, así como para mejorar la restauración de masas forestales y fortalecer la economía rural, el turismo como la industria de esparto y de aromáticas.

«Las actividades de aprovechamiento y el fomento del emprendimiento de nuevas iniciativas que creen empleo local favorecerán el buen estado de conservación de los ecosistemas forestales, la lucha contra la desertificación, la reducción del riesgo de incendios y la creación de paisajes más resilientes. Se explorarán en particular los aprovechamientos de más tradición en la zona: esparto para uso industrial y tradicional, las plantas aromáticas y el turismo asociado al medio natural», afirman desde Spartaria.

Adoptar los entornos forestales al cambio climático fomentando su multifuncionalidad y beneficios ecosistémicos, contribuir a la generación de empleo verde local a través del aprovechamiento de los recursos forestales, aumentar la capacitación en proyectos de bioeconomía forestal, garantizar la continuidad del proyecto y su transferibilidad a otros ámbitos geográficos, así como la ejecución del proyecto en plazo, calidad y coste, y el cumplimiento de los objetivos previstos, concienciar a la ciudadanía sobre las oportunidades del aprovechamiento de los recursos forestales locales y sus beneficiarios en la conservación de montes, y fomentar la participación de las mujeres en el ámbito de la economía forestal a través de la formación el emprendimiento, son algunos de los objetivos específicos de esta iniciativa.

Casos de éxito

La creación de un reservorio de plantas aromáticas en el vivero de Moratalla o una cubierta de madera para proteger la Catedral de Cartagena son algunos de los ejemplos con los que Spartaria demuestra que el esparto se ha hecho un hueco en la construcción sostenible e innovadora.

Muchos más presentaron Pedro Yepes y Silvia Esteban. «Spartaria ha generado una cantidad enorme de recursos que hemos puesto a disposición de todo aquel que decide emprender. Queremos que vean que el esparto es mucho más que el material con el que trabajaban nuestros abuelos», afirmó el responsable de proyectos europeos y cambio climático en el Ayuntamiento de Cartagena. Por su parte, la responsable de formación, selección y desarrollo de personas en Talasur Group Construcción concluyó que «cualquier técnica artesanal aporta esa diferenciación y singularidad que busca el cliente para disfrutar de una experiencia única. El esparto es un material en auge».