María Cruz Ferreira: "Hemos conseguido un cambio de paradigma en materia medioambiental"

El desarrollo y diversificación de aprovechamientos forestales de productos maderables y no maderables bajo criterios de sostenibilidad, fomentando las cadenas de valor e industria de cogeneración de energía y consumo a través de empresas especializadas en servicios energéticos, es el principal objetivo del proyecto Green Boost, destacado por María Cruz Ferreira durante la clausura de la jornada del pasado miércoles. La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática afirmó que «hemos conseguido en los últimos años un cambio de paradigma en materia medioambiental», gracias en parte a iniciativas como esta que trabajan en el fomento del empleo verde y bioeconomía forestal para una transformación a sistemas resilientes y una economía baja en emisiones de carbono.

Entre las acciones del proyecto se encuentran el fomento de la capacitación y fomento del empleo verde, especialmente en zonas afectadas por el reto demográfico; la concienciación y sensibilización sobre la importancia del mantenimiento de los servicios ecosistémicos generados por las superficies forestales mediterráneas; y la difusión del conocimiento técnico – científico adquirido en el proyecto, trabajos realizados y resultados obtenidos mediante la elaboración de material divulgativo, desarrollo de actividades divulgativas y publicación en diferentes medios de comunicación.

Green Boost, que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, sigue sumando aliados para en la promoción de la bioeconomía ligada al ámbito forestal para la mitigación del cambio climático en la Región de Murcia.