María Cruz Ferreira: "Hemos conseguido un cambio de paradigma en materia medioambiental"
La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática destaca el proyecto Green Boost
El desarrollo y diversificación de aprovechamientos forestales de productos maderables y no maderables bajo criterios de sostenibilidad, fomentando las cadenas de valor e industria de cogeneración de energía y consumo a través de empresas especializadas en servicios energéticos, es el principal objetivo del proyecto Green Boost, destacado por María Cruz Ferreira durante la clausura de la jornada del pasado miércoles. La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática afirmó que «hemos conseguido en los últimos años un cambio de paradigma en materia medioambiental», gracias en parte a iniciativas como esta que trabajan en el fomento del empleo verde y bioeconomía forestal para una transformación a sistemas resilientes y una economía baja en emisiones de carbono.
Entre las acciones del proyecto se encuentran el fomento de la capacitación y fomento del empleo verde, especialmente en zonas afectadas por el reto demográfico; la concienciación y sensibilización sobre la importancia del mantenimiento de los servicios ecosistémicos generados por las superficies forestales mediterráneas; y la difusión del conocimiento técnico – científico adquirido en el proyecto, trabajos realizados y resultados obtenidos mediante la elaboración de material divulgativo, desarrollo de actividades divulgativas y publicación en diferentes medios de comunicación.
Green Boost, que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, sigue sumando aliados para en la promoción de la bioeconomía ligada al ámbito forestal para la mitigación del cambio climático en la Región de Murcia.
- Adiós a Lara Sanmartín, la corredora de la eterna sonrisa
- Murcia tiembla con un terremoto de 2,6 con epicentro en Algezares
- En directo: FC Cartagena-Real Murcia, el gran derbi regional
- Adiós a la caña invasora: nace un nuevo paisaje en el río Segura
- ¿Dónde ver en televisión el derbi FC Cartagena-Real Murcia y dónde comprar las entradas?
- Más de 2.000 murcianos estrenan el tranvibús en su primer día en marcha: “Es muy cómodo, mejor que el autobús”
- El Real Murcia se sube a la chepa del FC Cartagena en el derbi
- Fuertes medidas de seguridad antes del derbi FC Cartagena-Real Murcia