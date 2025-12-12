La Lotería Nacional reparte 90.000 euros en Yecla, Cabo de Palos y Los Belones

A falta de diez días para el sorteo de Navidad, la Lotería Nacional de los jueves ha dejado premios en tres puntos de la Región de Murcia: Yecla, Cabo Palos y Los Belones.

En Yecla el décimo lo ha vendido el punto mixto conocido como “Ramoncín el de la bicicleta", situado en la calle Rambla, 18; en Cabo de Palos, calle Balano,2 y en los Belones, Marcos Sanz, s/n.

En los tres casos se ha vendido un décimo del primer premio, el 98217, con los cual los afortunados se han embolsado 30.000 euros por décimo. En total, 90.000 euros repartidos en la Región.

Obtienen reintegro los décimos terminados en 1, 7 y 8.