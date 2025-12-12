Juan María Vázquez: "Estamos ante una emergencia que nos obliga a la adaptación climática"

La Región de Murcia está llena de oportunidades cuando observamos que conceptos a priori abstractos como la bioeconomía se ven representados con ejemplos muy claros, como es el caso de la caldera del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, que desde hace un año lleva nutriéndose, ya no de pellets de origen externo, sino de astillas de madera procedentes de pinos carrascos de El Valle y otras zonas cercanas, o de las toneladas de biomasa que se recogen cada año del Mar Menor y acaban por convertirse en el mejor sustrato para el cultivo del champiñón, por ejemplo. Así lo destacó Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Región de Murcia, durante la bienvenida de la jornada.

En un sector con posibilidades casi infinitas como el de la bioeconomía, desde el Gobierno regional se llevan a cabo actuaciones para afrontar los efectos de la peor sequía de los últimos 64 años en nuestro territorio, con una inversión de 19 millones de euros en actuaciones de silvicultura adaptativa de las masas forestales. «Estamos ante una emergencia que nos obliga a una adaptación climática donde la bioeconomía juega un papel protagonista. Alinear, actuar y acelerar para poner en valor todos esos subproductos o residuos que como biomasa pueden ser valorizados, como nuevos materiales o con una transformación en energía. Y para ello ofrecemos facilidades como la eliminación de toda aquella burocracia innecesaria para que, de la mano de los empresarios, podamos construir juntos un modelo económico más competitivo, respetuoso con el medio ambiente y preparado para el futuro», afirma el consejero.

«La aproximación a la bioeconomía debe estar centrada, más allá de la sensibilización y el impulso a la I+D, siempre necesarios, en la competitividad», concluyó Juan María Vázquez.